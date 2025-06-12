外資掀起“買入韓國”熱潮，KOSPI指數時隔三年五個月突破2900點

韓國綜合股價指數（KOSPI）時隔三年零五個月後再次突破了2900點關口。這主要得益於本月外資掀起“買入韓國”（Buy Korea）熱潮，凈買入股票近4萬億韓元。分析認為，新政府上臺後政治不確定性得以消除，以及市場對政府提振股市的期待升溫，也是影響因素之壹。11日，韓國綜合股價指數報收於2907.04點，較前壹交易日上漲35.19點（漲幅1.23%）。這是自2022年1月14日（報收於2921.92點）以來，韓國綜合股價指數收盤價時隔三年五個月重新站上2900點。當天股價上漲由外資和機構投資者分別凈買入1656億韓元和2287億韓元所帶動。韓國科斯達克指數（KOSDAQ）同樣在外資和機構凈買入推動下，報收於786.29點，上漲15.09點（漲幅1.96%）。此前有消息稱美中高層貿易談判進展順利，10日（當地時間）紐約股市三大指數全線飄紅，這也對韓國股市產生了積極影響。由英偉達（NVIDIA）、博通（Broadcom）等30家半導體企業組成的費城半導體指數10日大幅上漲2.1%。有評價指出，曾承諾“開啟韓國綜合股價指數5000點時代”的李在明總統於11日親自訪問位於汝矣島的韓國交易所並舉行座談會，這也進壹步增強了市場對新政府將積極提振股市的期待。因為新政府承諾將通過執行追加更正預算等舉措刺激內需，同時還承諾對人工智能（AI）、軍工、生物技術等戰略產業進行大規模投資。通過修訂商法等改善企業治理結構的可能性，也對股市產生了積極影響。重返韓國的外國投資者也成為上漲動力。自去年8月至今年4月持續凈拋售的外國投資者已轉向凈買入。本月以來韓國綜合股價指數漲幅已超過7%，而外國投資者凈買入股票金額高達3.9486萬億韓元。外國投資者僅凈買入SK海力士（凈買入9758億韓元）和三星電子（凈買入8420億韓元）等半導體股票就超過1.8178萬億韓元。韓華航空航天（凈買入2197億韓元）和HD現代電氣（凈買入1844億韓元）等也是其主要買入對象。有觀點指出，穩定的匯率也提供了助力。去年12月至今年4月，韓元對美元月均匯率維持在1400韓元區間中低段，而上月月均韓元對美元匯率已回落至1390.7韓元。若韓元對美元匯率下跌（韓元升值）的局面持續，以韓元計價的韓國企業股票投資者有望獲得額外的匯兌收益。IBK投資證券首席研究員鄭容澤（音）分析稱：“截至4月，外國投資者凈拋售額約為40萬億韓元，因此仍有進壹步買入的空間，韓國綜合股價指數突破3000點也是可能的。”他進壹步解釋道：“預計市場強勢將持續，領漲股將從原有的以出口企業為中心，轉向半導體、中小型股及娛樂股等。”洪錫浩記者 will@donga.com