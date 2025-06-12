韓國總統李在明宣布對股價操縱行為實施“壹擊出局”制度

韓國總統李在明11日表示，“要讓人們清楚地看到，在韓國股市胡作非為必將傾家蕩產”，宣布將對股價操縱等不公平交易行為引入“壹擊出局”制度，並追繳其非法所得。當天，韓國綜合股價指數（KOSPI）突破2900點關口，為3年零5個月來首次，延續了李在明政府上臺以來的上漲勢頭。李在明總統當天將首爾永登浦區韓國交易所市場監督委員會作為就任後的首個正式公開活動地點，與職員們舉行了現場座談會。李在明就股價操縱表示：“關鍵在於，至少在李在明政府任內，要讓其無法作為抗拒制裁的手段牟利，若牟利則必須處以數倍罰款”，“將對不公平交易行為人予以嚴懲，包括對其非法所得處以罰款予以追繳等。”韓國總統室發言人姜由楨表示：“新政府計劃引入針對股價操縱等不公平交易的‘壹擊出局’制度”，“將對不公平行為予以嚴懲，包括對其非法所得處以罰款予以追繳等。”姜由楨還表示，（李在明）總統已指示積極研究改進負責根除股市不公平交易的韓國交易所市場監督委員會的組織架構和人員配置。李在明總統當天還提出了通過“大膽的激勵措施”提高分紅率以激活股市的構想。李在明表示：“其他國家購買優質股票，靠中期分紅支付生活費，既有助於內需，也有利於經濟良性循環，而我國分紅太少”，“正在準備為促進分紅而進行的稅制或制度改革。”他同時強調：“若將股票投資打造成可與房地產媲美的替代投資手段，韓國整體經濟將實現良性循環。”李在明總統當天還特別介紹了共同民主黨議員李素英提出的所得稅法修正案，並表示“無條件降低股息所得稅率就是上策嗎？對此我不太確定”，“只要（降稅）不會對財稅造成重大沖擊，那麽降低（稅率）以促進多分紅是好事”。該法案內容包括，對分紅率在35%以上的上市公司，對其股息收入適用特別稅率以降低其股息所得稅。李在明總統重申了在競選期間表明的推動商法修訂的意願，稱“遏制控股股東、少數大股東的專橫跋扈和經營權濫用，商法修訂就屬於此範疇”。尹多彬記者 empty@donga.com