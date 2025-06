據美國音樂專業雜誌《滾石》(Rolling Stone)5日(當地時間)發布的“2025年最佳專輯(The Best Albums of 2025 So Far)”榜單,韓國女子組合BLACKPINK成員珍妮(Jennie)於今年3月發行的首張個人專輯《紅寶石》(RUBY•照片)作為K-Pop唯壹代表入選。此次《滾石》評選的2025年最佳專輯共有66張專輯上榜,包括珍妮的《紅寶石》。壹同入選的還有Lady Gaga的第七張正規專輯《騷亂》(Mayhem)、賽琳娜•戈麥斯與本尼•布蘭科合作的《我說我愛妳為先》(I Said I Love You First)、麥莉•賽勒斯的《美好事物》(Something Beautiful)等。《滾石》評價珍妮的《紅寶石》稱:“該專輯以引人入勝的方式重新詮釋了主導2000年代和2010年代節奏布魯斯(R&B)流行樂的核心理念。”美國大眾文化媒體《Complex》也將《紅寶石》選入其“2025年最佳專輯”25張專輯之壹。《Complex》評價道:“這張專輯為珍妮開啟了新的篇章。珍妮在《紅寶石》中充分展現了其多樣化的音色。”珍妮的個人專輯《紅寶石》是壹張從莎士比亞戲劇《皆大歡喜》(As You Like It)中汲取靈感的專輯。專輯內容涵蓋誕生、愛情、信念、巔峰等主題,由珍妮本人親自擔任制作人。李智允記者 leemail@donga.com