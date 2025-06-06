韓前軍事高官：“駐韓美軍擴大戰略靈活性不可避免……必須重新確立‘相互防衛’”

“美國特朗普第二任政府認爲，如果這次不能抓住中國，美國將更加束手無策。也就是說，中國的霸權挑戰已經達到了非常嚴重的程度。美國政府再次強調由來已久的駐韓美軍的戰略靈活性，也是出於同樣的原因。”現任韓美同盟財團會長的前韓美聯合司令部副司令任浩永（預備役陸軍大將，照片）就美國政府高官連日強調“通過加強駐韓美軍戰略靈活性來調整作用”的背景，最近在接受《東亞日報》的電話採訪時作出了上述表示。實際上，韓美通過始於2003年的“未來韓美同盟政策構想”等，就重新調整駐韓美軍的作用進行了磋商。同年11月的韓美安保協議會也表示：“再次確認了持續駐韓美軍戰略靈活性的重要性。”兩國已就駐韓美軍不再停留在對朝遏制戰鬥力上，而是將其作用擴大爲東北亞機動軍達成了一致。任浩永強調：“韓美此前一直以戰略靈活性的必要性和正當性爲中心進行討論，對於具體如何在包括東北亞地區在內的印度太平洋地區實施這一問題沒有達成協議。美國最近不斷強調這個問題，意味着在爭奪霸權的美中競爭最激烈的現在，正是具體實現駐韓美軍擴大戰略靈活性的時機。”任浩永認爲，中國國家主席習近平的四次連任將於2027年決定，中國很有可能在此之前試圖通過入侵臺灣等方式創造長期執政的名分。他表示：“從美軍的立場來看，美中尖銳對立的臺灣與韓半島是相同的美國第七艦隊作戰地區。如果出現需要在包括臺灣在內的區域內同時展開作戰的情況，美國會絕對不使用駐韓美軍，而從美國本土引進兵力嗎？哪位指揮官會作出這樣的決定？”也就是說，在美中矛盾達到高潮的目前結構下，駐韓美軍擴大爲東北亞乃至印度太平洋地區的多功能機動軍作用，從軍事效用性來看，這是理所當然的。任浩永還囑咐說：“如果說擴大駐韓美軍的戰略靈活性是不可抗拒的趨勢，韓國新政府就應該重新確立韓美同盟的整體概念，使其成爲可持續的同盟。”他強調：“1953年簽訂《韓美相互防衛條約》後，韓美同盟不再採取‘相互’的方式，而是朝着美軍通過遏制朝鮮等方式施捨、我們受益的單方面方向發展。現在韓國也成爲世界第五大軍事強國，韓國應該積極接受美國的要求，提高駐韓美軍駐紮費用、擴大戰略靈活性等，同時更切實地接受美國強化對韓美延伸遏制公約等，將韓美同盟重新定位爲有利於兩國的真正‘相互防衛’概念。”孫孝珠 hjson@donga.com