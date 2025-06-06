1.5萬韓元套餐慰藉食客辛勞 暖心韓餐定食展現慷慨



筆者曾思索，相比外國飲食，韓餐最突出的特色是什麽？據外國友人所述，首當其沖是餐桌上那無可比擬的、種類繁多的各式小菜。在他們眼中，這些小菜每壹道都像精致的高級料理。西方固然也有按程序化形式為食物賦予各自意義的傳統，如前菜或甜點。然而，面對韓餐定食毫無保留、鋪滿餐桌的豐盛景象，外國人也只能由衷地發出愉快的驚嘆。韓語中“滿桌菜肴”壹詞的存在並非偶然。



然而，即便是對韓國人而言，能享用壹頓像樣的韓定食（韓式套餐）也並非易事。韓定食多出現於講究禮儀與規格的正式場合。其價格也往往處於令人稍感負擔的水平，普通百姓壹年中能品嘗的次數屈指可數。筆者大致了解，首爾仁寺洞或江南的知名韓定食餐廳，單人份價格在5萬至9萬韓元之間。根據烤鮑魚、醬油腌蟹、烤牛肉、烤牛肉餅等主菜以及小菜種類的不同，韓定食的價格呈現階梯差異。



然而，在首爾西大門區新村延伸至麻浦區老姑山洞的壹條小巷深處，有壹家能品嘗到令人驚嘆的韓定食的餐廳。這家由來自全羅北道群山市、年逾六旬的女店主經營的餐廳，已為食客供餐40年。在此僅需花費1.5萬韓元，便可享用由應季食材精心烹制的、超過20道的小菜。



菜單展開便令人咋舌：垂盆草、海帶芽、菠菜、黃豆芽、綠豆芽、水芹、蘿蔔苗等新鮮蔬菜制成的可口涼拌菜，以及各式醬菜，依次鋪滿餐桌。隨後呈上拌炒海帶莖、火腿香腸、魚糕、辣椒炒鳀魚、鵪鶉蛋、豆腐核桃燉菜等燉炒類菜品。不僅如此，還有風味絕佳的黃瓜泡菜和整顆蘿蔔泡菜，以及讓人聯想到店主故鄉湖南（韓國全羅道地區）的風味——發酵鰩魚膾。該店韓定食的主菜是石板烤牛肉，搭配包飯用的蔬菜。為免食客因缺少湯品而遺憾，還附贈壹碗濃郁清爽的牛肉湯。眼前擺放著如此豐盛的餐食，甚至讓人產生壹種略顯誇張的感受：仿佛壹生辛勞都得到了慰藉。



該店盛放小菜的器皿，也非僅供撥弄的小碟。無論壹人獨酌還是兩人成行，小菜均以可供三四人份量的碗碟豐盛呈上。這如何實現？答案在於店主堅持選用優質食材，同時通過降低價格負擔、薄利多銷的經營策略。實際上，該店已聲名遠播，不僅外國遊客，團體預訂也絡繹不絕。午晚餐高峰時段，需要排隊等候已成常態。運氣不佳時，甚至可能無法入內，只能遺憾折返。



用餐期間，可聞店主與供貨商通電話、商談食材事宜的聲音，那質樸而親切的語調，摘錄其核心內容如下：“那就送壹箱最大、最好的來。”改變人們對韓定食固有觀念的，或許正是店主的這份心意——要將最大、最好的食材，用心采購後，慷慨地分享給每壹位食客。這份心意，如同群山市前海沈落的夕陽般溫暖而神聖。

