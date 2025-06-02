道奇隊金慧成對揚基隊轟出本壘打並創個人單場4安打紀錄

洛杉磯道奇隊“新秀”金慧成（26歲）於1日在美國全國直播的對陣紐約揚基隊的比賽中，擊出包括本壘打在內的個人大聯盟生涯首個單場4安打。1日，在美國加利福尼亞州洛杉磯道奇體育場舉行的美國職業棒球大聯盟（MLB）揚基隊對道奇隊的比賽，因去年世界大賽中交鋒的兩隊再次對決而備受關註。當天作為先發第9棒遊擊手出場的金慧成，在第壹局下半的首打席選到四壞球保送後，又在第二局下半、兩人出局二壘有人的局面下，面對揚基隊第二任投手布倫特•赫德裏克，轟出壹支兩分本壘打。他將黑德裏克投出的第8顆球——壹顆內側高位的四縫線快速球（時速148公裏）拉打出去，球飛越右外場圍欄。擊球初速為時速165公裏，飛行距離達126米。這是金慧成繼上月15日對奧克蘭運動家隊擊出本壘打後，時隔17天再次開轟。身為左打者的金慧成，此前因“左右打輪換制”安排，僅在對方派出右投手時才上場打擊。然而，由於主力遊擊手穆基•貝茨腳趾受傷而獲得先發機會的金河晟，從他在大聯盟首次對陣的左投手赫德裏克手中擊出了這記暢快的本壘打。金慧成在第五局下半和第六局下半分別擊出安打，並在第八局下半再添壹支二壘安打，最終以4打數4安打（含1支本壘打）、2打點、3得分的成績大放異彩。本場過後其賽季打擊率也從0.366上升至0.422。金慧成在防守端同樣表現搶眼。第三局上半，在無人出局、壹二壘有人的局面下，他接住霍爾比特•比瓦斯的平飛球後，迅速滑壘觸殺二壘跑者，完成雙殺。第六局上半移防中外野的金慧成，又在中外野墻前接住阿隆•賈奇彈跳壹次的擊球，直接長傳二壘將賈奇觸殺出局。道奇隊憑借馬克斯•芒西的兩支本壘打在內，全隊共轟出5支本壘打，最終以18比2大勝揚基隊。另訊，舊金山巨人隊的李政厚（27歲）在客場對陣邁阿密馬林魚隊的比賽中，5打數擊出2支安打，時隔4場比賽再次達成單場多安打。但遺憾的是，其所在球隊以0比1告負。姜泓求 windup@donga.com