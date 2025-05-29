事實上的“第一次正式投票”……國民開始作出選擇

選拔第21屆總統的6月3日總統選舉事前投票將於29日、30日舉行。在第20屆總統選舉中，全體投票者的一半左右參加了事前投票，因此選民們實際上已經開始爲選出下屆總統而作出選擇。隨着保守陣營的候選人單一化事實上告吹，總統選舉以三方格局展開，各政黨總統候選人爲了得到選民的選擇，展開了最後的衝刺。在禁止公佈輿論調查結果期間前夕實施的輿論調查中，共同民主黨候選人李在明在多邊對決中表現出誤差範圍之外的優勢。國民力量黨候選人金文洙和改革新黨金文洙李俊錫正試圖通過最後的追擊實現逆轉。韓國蓋洛普受《新聞1》委託，25日至26日以全國1005名18歲以上男女爲對象進行輿論調查，28日公開的結果顯示，下屆總統的支持率中，李在明爲49%、金文洙爲36%、李俊錫爲9%。李在明領先，超出了誤差範圍（±3.1%）。在SBS和益普索（26日至27日）的支持率調查中，李在明爲48%，金文洙爲34%，李俊錫爲10%，呈現出相似的趨勢。MBC·韓國調查（26日至27日）的調查結果顯示，李在明爲43%，金文洙爲36%，李俊錫爲11%。各總統候選人在事前投票前一天呼籲支持層總集結。李在明在共同民主黨支持率較高的廣津區、中浪區、城東區、東大門區等首爾市東部地區展開集中拉票，鞏固其支持率。李在明表示：“現在迫切需要的是爲所有人進行政治的總統，而不是搞殺戮的半總統。”金文洙在慶尚南道的昌原、金海、梁山、慶山和慶尚北道的永川、大邱等嶺南地區進行了集中游說。其戰略是集結傳統支持層，在最後階段進行逆轉。釜山和慶尚南道（PK）地區是在第22屆議會選舉中就是靠最後集結，幫助國民力量黨守住了阻止修憲線的地區。金文洙說：“能原諒防彈和怪物獨裁嗎?”李俊錫在首爾市汝矣島、江南站、COEX展開集中游說，從首爾開始選舉運動到結束選舉運動，進入了集中於首都圈的“無泊遊說”。李俊錫表示：“不是站在兩條路上。希望大家知道我們還有前進的道路。”金俊一記者、趙應亨記者 jikim@donga.com、yesbro@donga.com