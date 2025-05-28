證詞：“呂寅兄指示逮捕14名政界人士並移送關押設施”

在前國軍反諜司令部司令呂寅兄涉嫌參與去年12月3日緊急戒嚴而被起訴一案的審理中，有人在證言中說，呂寅兄指示抓捕政治人士等14人並將他們移送關押設施。前反諜司令部反諜調查團團長金大宇（准將，音）27日作爲證人出席在首爾市龍山區中央地區軍事法院舉行的呂寅兄涉嫌從事內亂重要任務等的公開審理。他作證說：“呂寅兄指示我‘組建聯合調查本部’，並稱已從（時任國防部長）金龍顯那裏收到名單，叫我去記下政界人士等14人的名字。他指示稱，要抓獲這些人，並把他們移送到首都防衛司令部地下一層掩體。”呂寅兄在之前的審理中表示是“讓他們確認位置”，否認曾指示逮捕政界人士等嫌疑。不過，金大宇還表示：“按我們的理解，不是由反諜司直接逮捕，而是從軍隊或警察那裏接收並移送。”在當天的審理中，金大宇就向反間諜司調查協調課長具敏會（音）等通報逮捕名單、向國會出動調查官的原因解釋稱：“當時已經宣佈戒嚴，我就以爲聯合調查本部已經組成。因爲聯合調查本部知道有逮捕戒嚴犯的任務，所以認爲逮捕政治家是對此的指示，就下達了命令。”對於軍檢方提出的“反諜司令部是否想進一步封鎖國會”的提問，他答道：“在總統宣佈緊急戒嚴的情況下，曾有過對指示抗命的恐懼。更何況當時的情況非常混亂，甚至無法判斷哪些是非法的，哪些是合法的，所以很難做出判斷。感覺呂寅兄是在催促出動，所以只能先出動。”崔美松記者 cms@donga.com