政治領域也急需“讓推”的體育精神



在高爾夫比賽中當對方球靠近洞口時就認定推杆成功的高爾夫術語“concede（讓推）”，即所謂的“OK”，最近成爲熱門話題。這是因爲，美國總統特朗普想要從卡塔爾王室那裏得到價值4億美元（約合5600億韓元）的超豪華飛機作爲禮物，竟聲稱“（對方）說要讓推，如果不接受，就是傻瓜。”



特朗普不愧爲“高爾夫迷”，用上了高爾夫術語。但是他似乎沒有理解“讓推”裏蘊含的體育精神。當然，從他是爲了平息這些天價禮物可能附帶回報義務的各種批評而使用這一表達方式來看，更是如此。



高爾夫球場上是否“讓推”，並沒有明確標準。因爲這是尊重對方、使比賽更加順利的慣例和禮儀。在激烈的勝負決戰中，“讓推”的價值尤爲耀眼。



美國和歐洲的高爾夫對抗賽“萊德杯”1969年的對決，以“讓推之戰”之名至今仍膾炙人口。在始於1927年、有着百餘年曆史的“萊德杯”的這一場最爲勢均力敵的比賽中，美國隊最後一名選手傑克·尼克勞斯在勝利在即的瞬間，向英國選手“讓推”，最終以平局結束比賽。他的理由是“不想僥倖取勝”。



尼克勞斯雖然被所屬的美國隊批評爲“輸掉了已經到手的比賽”，但作爲“體育精神的代表性事例”被載入高爾夫球歷史。相反，很多執着於勝負的高爾夫球手，往往摔杆發泄、不尊重隊友，讓球迷大皺眉頭。



“政界”也迫切需要品格和信任，這一點與球場相似。但是，特朗普認爲對方不是“競爭者”，而是“敵對者”。他的詞典中沒有“讓步”或“承認”。他至今還不承認自己輸掉了2020年的美國總統選舉。在重新執政後也試圖對批判自己的人士進行各種報復。特朗普真正應該發揮“讓推”精神的地方不是與天然氣富國卡塔爾的會談場所，而是白宮和議會，但他卻把那裏變成了戰場。



在5天后舉行的韓國總統選舉中也在出現類似的情況。隨着陣營之間的對抗變質爲極端的感情鬥爭，不得不令人擔心總統選舉後的混亂。根本找不到候選人承認對方優點、偶爾允許“推杆讓步”的體育精神。各候選人的支持層也不認可和尊重對方陣營，而是想幹脆“一擊斃命”。狂熱粉絲團要求自己支持的政治家只能是“壓倒性的勝利”，而不能“妥協”。



史無前例的戒嚴事態發生後，韓國社會嚴重分裂，衚衕商圈門前冷落。代際矛盾圍繞養老金等敏感話題日益加深。現在韓國面臨的問題，已非任何一方可憑一己之力解決。然而，從選民的立場來看，實難想象韓國政界能就這些問題達成政策妥協。



無論是韓國還是美國，在政治上需要“讓推”精神的時候，不就是喪失尊重和體育精神的現在嗎？ “讓推”雖始於高爾夫球，但現在在政治中更加需要。

