“抓住”特朗普的英國“幕後”戰略家



最近，英國在世界外交界備受羨慕。因爲成功贏得了連盟國都發動大規模關稅攻擊的特朗普總統的心。



英國首相斯塔默8日宣佈，英國成爲第一個與美國達成貿易協議的國家。他特別強調，英國產汽車的關稅率從原來的25%降至10%。英國產汽車的關稅率比韓國產等其他進口車低15個百分點。竭盡全力說服特朗普連任政府的國家正在關注英國的祕訣。



英國在與美國的貿易中保持逆差，因此協商比較容易。因爲即使美國讓步，貿易也不會受到太大損失，所以有餘地可以滿足英國的要求。即便如此，說服氣焰囂張的特朗普政府也並非易事。



讓他們回心轉意的是“幕後戰略家”。專職對付美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表格里爾的“標誌人”印度裔首相顧問巴倫·錢德拉就是代表性例子。斯塔默在美國華盛頓與特朗普會晤期間，他一直坐在後面。



錢德拉的競爭力並不是專業貿易官員的談判技術。據悉，最終談判由官員們進行，他充分發揮了斡旋者的作用。這給對斯塔默的提議猶豫不決的特朗普政府的“關鍵人物”們帶來了確信。



他的斡旋能力源於多年來在網絡中積累的信賴。在2008年因世界金融危機破產之前，錢德拉在美國招牌投資銀行雷曼兄弟公司工作，來往於政界和經濟界，積累了豐富的人際關係。盧特尼克也是華爾街出身，其紐帶和情緒應該與衆不同。英國《衛報》評價說：“在（執政的）工黨內閣中，沒有人能趕上錢德拉的企業人脈。”



普通官員不具備的“特別營銷能力”也發揮了作用。他的前任同事對《衛報》暗示說：“如果一家企業的首席執行官搬到阿聯酋迪拜的消息傳開，錢德拉將帶着他的子女可以就讀的當地名牌學校目錄出現。”



錢德拉的存在感表明，對特朗普二期政府的做法必須與以往截然不同。這意味着，對於無視現有外交和貿易秩序、單方面進行談判的特朗普政府來說，人類的信任和好感比任何時候都成爲武器。也許很多事都取決於一個官員的個人技能。



如果說錢德拉爲英國的貿易談判團隊注入了“新鮮血液”，那麼英國駐美國大使彼得·曼德爾森則展示了老練的“工匠氣功”。從布萊爾內閣時期開始磨練的流利口才就是一大武器。曼德爾森不斷會見美國企業家，詢問英國能做的事情。他還充分利用豪華的官邸，併爲出入白宮的記者團舉行了3次派對。



韓國因爲依賴出口的經濟結構和朝鮮的威脅，對美外交比任何國家都重要。這樣的韓國到底有多少“錢德拉”和“曼德爾森”呢？ 一想到在屬於外交大場面的2023年法國巴黎當地觀看的釜山世界博覽會申辦戰，就非常擔心。當時，由於戰略和人力不足，有人擔心“每個人都在做所有的事情”。希望下個月出臺的新政府能在與美國進行的貿易談判乃至政府運營中正確利用具備政府內外實力和專業性的人才。

