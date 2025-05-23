預防糖尿病沒有魔法祕訣

韓國糖尿病協會將於23日迎來創立30週年，舉行紀念研討會。韓國糖尿病協會是由醫生、患者等15萬多名會員組成的糖尿病相關韓國曆史最悠久的患者團體。正在進行糖尿病相關公開講座、步行大會、血糖測定活動、糖尿病夏令營等活動。30年來糖尿病治療劑的發展、針對小兒糖尿病（1型糖尿病）患者的政策性支援現實化等很多方面得到了改善。那麼，韓國人的“糖尿病”現狀如何呢？據大韓糖尿病學會透露，國內30歲以上的成人每7名中就有1名（14.8%）患有糖尿病。5人中有2人處於糖尿病的前階段。也就是說，每2名國民中就有近1名（42%）面臨糖尿病危險。19-39歲的青年糖尿病（2型糖尿病）發病率也從2010年的1.02%增至2020年的2.02%，翻了一番。青年糖尿病患者達37萬多人。問題在於對血糖的認識。專家們指出，對糖尿病的危險性缺乏警惕。最近參加《東亞日報》主辦的“首爾健身秀”的韓國糖尿病協會教育內容組組長金成勳（音）表示：“參加活動的大多數都是30歲以上的人，其中大部分是糖尿病高危人羣，但真正意識到自己暴露在糖尿病中的人並不多。實際上，即使勸說‘量一下血糖再走吧’，也有不少人說‘我沒有糖尿病’。”據協會透露，在首爾健身秀舉行的3天裏，有2000多人檢測了血糖，其中15%的測定結果是疑似糖尿病。如果空腹時血糖爲每dL126mg，進食2小時後測量的血糖超過200mg，則有可能患上糖尿病。不僅如此。最近，在YouTube等社交媒體上接觸了很多健康信息，發現有關糖尿病的假新聞也很多。糖尿病是一種醫學上無法治癒的疾病，但“完全可以治癒”“吃了這個血糖就會一下子下降”“這樣可以停藥或代替藥物”等食品及健康信息經常出現在人們的視線中。其中，很多都是爲了誇大或宣傳某些血糖控制效果不顯著的產品。協會強調，要想最大限度地減少糖尿病相關的假新聞，重要的是首先與自己的主治醫生見面，不斷商議。參考大韓糖尿病學會等機構醫生們出演的傳達經過醫學檢驗的健康信息的YouTube頻道“糖尿病的定式”，或者確認是否有“持有大韓民國執照的保健專家頻道”認證等，也會有所幫助。糖尿病是一種需要堅持不懈、認真管理的疾病。對於助長“只需吃特定食物，疏忽管理也沒關係”等誤會、稀釋對糖尿病的警惕性的社交媒體信息，最好是閉上眼睛過濾掉。當然，即使已經成爲糖尿病患者，也可能回到糖尿病前階段。這被稱爲糖尿病的“緩解”。雖然相關疾病尚未痊癒，但意味着特定疾病的症狀有所緩解或暫時消失。特別是△未滿40歲的年輕患者△超重患者△腹部肥胖嚴重的患者通過積極運動和飲食療法減重（至少減掉本人體重的10%），就有可能成爲糖尿病的前一階段，即不需要糖尿病藥物治療的階段。爲此，患者自己不僅要堅持不懈地努力，還要保持良好的生活習慣。很多人想知道簡單有效的糖尿病預防管理方法。這就像是在尋找“不費吹灰之力就能寫好文章或英語的方法”的心理一樣。不存在用特定食品輕鬆降低血糖、減輕體重的異想天開的魔法祕訣。雖然也有急劇減少體重的注射劑，但如果本人生活習慣沒有根本性的變化，很快就會出現反彈。糖尿病運動組織“一心健康組織”會長嚴順愛（音）表示：“改變偏愛甜膩食物的飲食習慣好像花了6個月到1年時間。”糖尿病最根本的對策是有氧運動、步行8000步以上、改善飲食習慣等改變生活習慣。這不是一朝一夕的事情。希望大家記住，這樣傾注努力的每一天都能積累克服糖尿病的基本框架。李眞漢 likeday@donga.com