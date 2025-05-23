戒嚴後，尹政府公共機構長官“權力真空”：54人任命

自去年12月3日緊急戒嚴事件之後，尹錫悅政府任命或試圖任命的公共機構長官已達54人。其中，16人是在尹錫悅被彈劾後任命的。共同民主黨不僅提出了壹項特別檢察官調查這些任命過程的法案，還考慮對在總統空位狀態下任命的公共機構長官提出憲法訴訟。根據21日共同民主黨估算的數據和公共機構經營信息公開系統的公示數據，12月3日戒嚴之後到21日為止，共有54名機構長官被新任命或等待任命。尹錫悅政府執政期間，被任命為公共機構長官的國民力量黨籍前議員至少有21人。共同民主黨要求新代總統、副總理兼教育部長官李周浩停止“公共機構長官權力真空任命”。特別指出，曾任國民力量黨籍的韓國男女平等教育振興院院長金三和、真相與和解委員會主席朴善英、創業振興院院長柳宗弼、石油管理院院長崔春錫等是典型的權力真空任命，並要求他們自動辭職。對於被提名為韓國馬事會長和天然氣技術公社社長的金惠善和李恩權前議員，共同民主黨也采取了阻止任命的行動。此外，由於法院作出任命停止決定，EBS社長申東浩的就職失敗，共同民主黨也持任命不可行的立場。共同民主黨計劃對這些人事任命進行審計院審計請求和舉報措施。同時，提出了壹項關於任命過程的常設特別檢察官法案，以壓迫和引導自動辭職。黨內強硬派還考慮對尹錫悅被彈劾後任命的公共機構長官提出取消任命內容的憲法訴訟。為了防止權力真空，立法措施也在陸續進行。共同民主黨決定以黨論推進《公共機構運營法》（公運法）修訂，統壹公共機構長官的任期。祖國革新黨也提出了禁止代總統任命公共機構長官的公運法修訂案。親明（親李在明）派連選議員表示：“如果大選獲勝，將立即通過社會共識進行整頓工作”，“政權更叠後，國政理念不同的人繼續占據職位是不合適的。”尹多彬記者 empty@donga.com