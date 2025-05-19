李在明：“總統四年連任制”VS金文洙：“下屆任期三年”……圍繞修憲方案展開對決

共同民主黨總統候選人李在明與國民力量黨總統候選人金文洙18日一齊發布各自修憲構想。李在明在當天上午5·18民主化運動紀念儀式前，提出包含總統四年連任制、國務總理由國會推薦、總統選舉實行決勝投票制等內容的修憲承諾。金文洙也在同日提出修憲方案，主張將下一任總統任期縮短至三年，並實行四年競選再任制。李在明當天通過社交媒體臉書表示：“應強化總統的責任，同時分散權力”，並稱“通過實行總統四年連任制，可以實現對政權的中期評價，進而增強責任性”。他還提到，“應通過實行總統決勝投票制，最大限度減少不必要的社會矛盾”。此外，他還提出限制總統的再議要求權（即否決權）、國務總理由國會推薦、各調查機構負責人任命需經國會同意等主張。關於修憲時機，李在明表示，“最早可在2026年地方選舉，最晚不超過2028年國會選舉”。他建議通過國會修憲特別委員會進行討論，並推進《國民投票法》修訂，以便最早在2026年6月地方選舉時舉行修憲國民投票。金文洙則主張從本次選舉中當選的總統起，將總統任期縮短至三年。他反對李在明提出的“連任制”，稱其爲“可能導致長期執政的制度”，並提出“總統四年再任直選制”的修憲案。金文洙表示：“所謂‘四年再任制’是指允許一次連任，但任期總長不得超過8年；而‘連任制’則可能意味着總統在連任兩屆後可中斷一屆再連任兩屆。”對此，李在明在當天與記者會面時表示，“根據憲法，修憲案不適用於在任總統”，並明確指出，連任制不適用於下一屆總統。權五赫記者、金俊一記者 hyuk@donga.com、jikim@donga.com