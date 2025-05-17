駐韓美軍司令：“韓國是中國前面的航空母艦……應擴大駐韓美軍作用”

駐韓美軍司令澤維爾·布倫森當地時間15日在夏威夷表示，“駐韓美軍的任務不僅限於擊退朝鮮”，強調還應擴大其作用以牽制中國。他特別強調，韓國的地緣位置“如同漂浮在日本與中國大陸之間的一座島嶼或固定航空母艦”，因此即便面臨朝鮮、中國、俄羅斯等威脅，也應繼續在韓維持地面部隊。這是現任駐韓美軍司令罕見地就駐軍角色調整等戰略靈活性問題作出公開表態。布倫森當天在檀香山出席美國陸軍協會主辦的“太平洋地面部隊”研討會時表示：“韓國的地理位置在戰略上極爲重要。”他指出，駐韓美軍在克服印太地區“距離的暴政”所帶來的美軍作戰困難方面發揮着關鍵作用。他強調，駐韓美軍能改變在本地區尋求軍事擴張的朝鮮、俄羅斯、中國領導層的戰略計算，並在任何衝突中爲美國高層領導提供多元化的應對選項。布倫森當天還提及韓華海洋公司近期完成美國海軍運輸艦的維修工作，稱“韓國在軍艦生產製造與維護保養方面的能力，將對美軍在印太地區開展行動形成重要支撐”。他還就韓美日三國聯合軍演表示，“應成爲慣例，並應清除妨礙這一合作的障礙”，希望與所有可部署至朝鮮半島的盟國夥伴一道參與聯合訓練。布倫森等美國多名現任或前任高官近期頻頻強調駐韓美軍在牽制中國方面應發揮更大作用。特朗普政府時期國防部印太安全事務助理部長蘭德爾·施賴弗13日在華盛頓出席由印太安全研究所主辦的研討會時表示：“特朗普第二個任期內美方將尋求提升駐韓美軍的戰略靈活性，以應對與中國的全面競爭。”拜登政府時期國防部印太事務助理部長伊萊·拉特納亦表示：“韓國應避免只聚焦朝鮮問題，應更多參與‘小多邊’合作努力。”《華盛頓郵報》近日也報道稱，美國國防部在最新起草的《臨時國防戰略指引》中，已將“應對中國可能武力奪取臺灣”列爲最優先事項，並正據此重組全球美軍部署。金允珍記者 kyj@donga.com