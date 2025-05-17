美國貿易代表與韓國造船企業高層會晤：探討美造船業重建合作

訪韓的美國貿易代表辦公室（USTR）代表賈米森•格裏爾與韓國造船業界相關人員進行了會晤，就美國造船業重建、供應鏈重組以及技術合作等議題進行了深入探討。此訪旨在加強美韓在造船領域的合作，共同應對中國在全球造船市場上的主導地位。據16日HD現代和韓華海洋的消息，格裏爾代表於當天在濟州島分別會見HD現代的首席副會長鄭基善和韓華海洋的金希澈代表，討論了美國造船業供應鏈重組等議題。HD現代鄭首席副會長在與格裏爾代表的會晤中，重點介紹了HD現代與美國防務造船企業亨廷頓-英戈爾斯工業公司（HII）的合作案例。雙方於2025年4月簽署了諒解備忘錄（MOU），旨在提升船舶生產效率並加強先進造船技術的合作。雙方還就美國港口起重機市場由中國企業獨占的問題進行了討論。全球港口起重機市場約為600億美元，其中中國上海振華重工（ZPMC）占據了約70%的市場份額。而韓國企業HD現代三湖的市場份額僅為3.6%，但其技術水平被公認為世界頂級。對此，鄭首席副會長表示：“HD現代高度評價美國造船業重建的意願和努力，如有需要，我們願意積極參與其中。”在與韓華海洋代表的會晤中，雙方討論了美國造船業競爭力提升的方案。韓華海洋計劃將其在慶南巨濟事業場運營的智能生產系統移植到去年12月收購的美國菲爾造船廠。金代表表示：“韓華海洋希望成為美國造船業復興的戰略夥伴，不僅進行技術轉讓和生產基礎設施建設，還將共同實現美國造船業的重新掘起。”金炯民記者 kalssam35@donga.com