中東第壹家現代汽車工廠，年產量達5萬輛的沙特法人開工

現代汽車將與沙特阿拉伯主權財富基金攜手構建當地生產設施，正式進軍中東市場。現代汽車14日（當地時間）表示，在位於沙特阿拉伯薩勒曼國王汽車產業園區（汽車集群）的現代汽車沙特阿拉伯生產法人（HMMME）地皮上舉行了工廠開工儀式。包括現代汽車集團副會長張在勛在內，沙特阿拉伯主權財富基金副總裁亞齊德•胡米德、韓國駐沙特阿拉伯代理大使文炳俊等200多人出席了當天的開工儀式。薩勒曼國王汽車產業園區是沙特阿拉伯以汽車產業發展為目標，在阿蔔杜拉國王經濟城（KAEC）新建的汽車制造中心。HMMME是現代汽車持有30%股份、沙特阿拉伯主權財富基金持有70%股份的合作生產法人。以明年第四季度（10~12月）啟動為目標，計劃建設每年可制造5萬輛電動汽車及內燃機車的工廠。當天，胡米德副總裁表示：“HMMME將成為沙特阿拉伯汽車產業發展的重要裏程碑”，“將通過與現代汽車的持續夥伴關系，加速沙特阿拉伯移動生態系統的成長。”沙特阿拉伯為了將現有的能源中心產業結構向制造業、氫能等多元化發展，正在推進國家發展項目“願景2030”。此次合作是願景2030的核心主體沙特阿拉伯主權財富基金以加強汽車產業為目標實施的重點事業之壹。現代汽車相關人士強調稱：“HMMME將構建為加速沙特阿拉伯移動生態系統成長和發展的核心據點。”此前，現代汽車繼今年3月在美國佐治亞州竣工Metaplant America（HMGMA）後，正式宣布在路易斯安那州建立現代制鐵汽車用鋼板制鐵所。對於隨著以美國為中心大幅擴大海外投資，國內投資會減少的擔憂，張副會長表示：“現代汽車集團將全球增長放在首位，完全不認為為此的海外投資會疏遠或萎縮國內投資”，“對於國內的作用、國內應做的部分，將持續進行投資。”金炯民記者 kalssam35@donga.com