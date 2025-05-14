李在明稱“不再擴大所得稅免稅人羣”…不管交多交少，納稅是普遍原則



據悉，共同民主黨總統候選人李在明已確定調整稅制政策方向，不再擴大所得稅免稅人羣，而是傾向於縮小這一比例。考慮到其大規模福利及財政投資承諾所需鉅額預算，他決定不勉強推進可能導致稅收減少的所得稅制度改革。



對此，共同民主黨政策委員會人士表示：“物價上漲將導致工資上升，進而增加納稅者比例，我們不會刻意阻止這種現象。”自2008年以來，韓國的所得稅課稅標準框架基本未變，工資上漲速度快於課稅標準調整速度，導致納稅負擔不斷增加。此次決定不再通過調整課稅區間擴大免稅人羣，正是基於這一判斷。



共同民主黨此前曾積極探討通過調整課稅區間減輕所得稅負擔，但最終決定剋制推進，是因爲韓國當前免稅者比例已過高。據統計，在獲得各類所得扣除及稅額減免後繳納稅款爲“零”的工資收入者中，免稅者佔比在前年達33％，爲經濟合作與發展組織成員國中最高水平，是日本、澳大利亞等發達國家（約15％）的兩倍以上。



大多數發達國家奉行“所有國民都應納稅”的普遍納稅主義原則，即使是低收入勞動者也需繳納一定金額的稅款。然而在韓國，每逢選舉，政界便不斷對低收入羣體擴大所得和稅額扣除優惠，導致免稅者比例不斷上升。與此同時，高收入者稅負不斷加重。去年年收入超過8000萬韓元、位於收入前12％的工資收入者，其收入佔整體的36％，但承擔了佔整體76％的所得稅。



免稅者不斷增加，將動搖社會對稅制公平性的信任，也違背了“廣稅源、低稅率”的稅收基本原則。去年韓國政府財政赤字達105萬億韓元。一個對國家運營有責任感的政黨，正常的想法，應該擔心只顧拉選票的減稅政策將動搖國家稅收基礎。推動總統競選承諾所需的預算，理應通過果斷放棄討好民心的政策，並利用經濟增長所帶來的新增稅收來實現。

