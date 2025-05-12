美中舉行10小時貿易談判……特朗普表示“全面重置，重大進展”，示意降低關稅

美國和中國當地時間10日在瑞士日內瓦舉行自美國總統特朗普第二個任期啓動“關稅戰”以來的首次貿易談判。談判第一天，雙方代表進行了長達10小時的磋商，探討了緩解當前貿易緊張局勢的方案。據悉，雙方11日早晨再次開始了談判。頭一天談判結束後，特朗普表示，“在許多議題上達成了共識”，但兩國都沒有發佈正式聲明。代表兩國參加談判的美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峯也未透露具體立場。● 特朗普稱“美中貿易關係全面重置”特朗普10日在他的社交媒體平臺“真實社交”上表示，“今天在瑞士與中國進行了非常好的會談”，“討論了許多議題，達成了很多共識”。他還表示，“以友好而建設性的方式全面重設了（美中貿易關係）”，“希望看到中國向美國企業開放市場，造福中美兩國”。他還自我評價稱，當天的會談“取得了重大進展”。談判由貝森特和何立峯作爲首席代表，時間從上午10點持續到晚上8點。然而，雙方均未發佈正式公告。主要外媒報道也都認爲，雙方談判尚未取得明顯成果。《紐約時報》指出，“（扣除用餐時間）談判至少持續了8小時，在沒有宣佈最終協議的情況下結束”。《華爾街日報》也表示，“雙方沒有發佈聲明，也未暗示取得了具體進展”。● 特朗普暗示可能降低對中國的關稅特朗普9日表示，“對中國商品徵收80%的關稅似乎是合適的”，表示有意降低目前對中國進口商品徵收的145%的高額關稅。《華爾街日報》報道稱，“專家們認爲，特朗普通過向貝森特表示可以將關稅降至80%的水平，是在公開發出鼓勵信息。”但英國《金融時報》分析稱，“特朗普的話不能從字面上理解，這個數字很可能是談判策略”。當天，美國商務部長盧特尼克在接受福克斯新聞採訪時展望稱，雙方可能在34%左右的關稅水平上達成協議。《華爾街日報》指出，“如果雙方在處理芬太尼（殭屍毒品）問題上達成協議，美國可能會取消對部分中國商品徵收的關稅。有消息人士表示，中國方面正在考慮增加對美國商品的購買量，擴大對美國的投資”。但報道預計，此次瑞士會議上雙方達成貿易協議的可能性較低。此外，特朗普9日還表示，在向世界各國徵收的10%基礎互惠關稅中“有可能出現某種例外”。他當天在白宮簽署行政命令時表示，“如果有人爲我們做了特殊的事情，可能會有（例外）”。他還強調，前一天與英國達成的貿易協議是“一項很棒的協議”，並稱“還有四五項其他協議即將達成，未來還會有許多協議”。林雨宣 imsun@donga.com