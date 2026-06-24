爲避免冒名賬戶被攔截，賬戶販賣團伙甚至演練“與諮詢員通話劇本”……最終落案

隨着一個冒名賬戶（存摺）最高售價達到2000萬韓元，爲了保護賬號，冒名賬戶流通團伙把賬戶主人帶到海外進行監禁甚至拷問。該團伙最近被警方抓獲，據調查，他們甚至提前制定了避開金融圈冒名賬戶監控網的劇本。首爾警察廳廣域犯罪搜查隊23日表示，以違反《電子金融交易法》和拐騙至境外等嫌疑逮捕了柬埔寨據點冒名賬號流通團伙大頭目（30歲）和11名國內外團伙成員，其中6人已被拘留。辦理冒名賬戶的9名賬戶主人也被抓獲。冒名賬戶是用他人名字開設後借用或購買的賬戶，被犯罪組織用來躲避追蹤。該團伙去年7月到10月在社交媒體平臺“電報”頻道等上傳“以出國條件開設冒名賬戶，最多支付4500萬韓元”的廣告。他們聲稱網絡銀行在海外也能順暢連接的銀行開設的存摺能享受更高價格，並明示具體銀行名稱。他們向來聯繫的人提供機票，邀請他們去柬埔寨。但受害者們到達柬埔寨後就被困在宿舍，受到威脅和毒打，存摺（賬戶）也被搶走。監禁時間爲2周至6周。一名存摺主人用手機偷拍宿舍和移動路線時被發現，在其他受害者面前遭到毆打和拷問。這一場面還在團伙成員之間被共享。這樣騙搶得來的賬戶以1000萬-2000萬韓元的價格賣給電話詐騙團伙。團伙大頭目用這筆錢每月給組長、中層管理人員、誘騙人員、招募人員等團伙成員發放200萬-400萬韓元，如果有人把賬戶主人帶來，還會多給100萬-200萬韓元的績效獎。通常個人名義的冒名賬戶售價爲500萬韓元，轉賬額度高達數十億韓元的公司名義賬戶是1000萬韓元，但最近其價格又有上漲。據悉，他們事先制定計劃，如果賬戶被銀行的異常交易探測系統卡住，存取款受阻，還設有由賬戶主人直接給銀行打電話說“請解開”的預案，並讓受害者背誦“臺詞”。爲了防止賬戶因通信費滯納而被扣押，團伙還會代替償還滯納金。警方正在追查滯留在柬埔寨的其他兩名團伙成員。首爾警察廳廣域犯罪調查隊6股長樸九樂（音）表示：“將通過吊銷護照措施和國際刑警組織紅色通緝，將團伙成員查處到底。出售或借出存摺的行爲本身就是刑事處罰對象，不要上‘高額支付’等的當。”金多仁記者 daout@donga.com