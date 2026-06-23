一直信任的社區金庫專務，居然與冒名賬戶組織是一夥

2024年9月4日，位於大邱市達西區的梨谷新村金庫突然收到檢察機關的扣押搜查令。內容是，該金庫開設的數十個賬戶被用於電話詐騙等犯罪。這是借他人名義或成立假公司開設的冒名賬戶。只有10多名職員的小金庫被翻了個底朝天。第二天，負責金庫業務的李永煥（化名，52歲）專務安靜地行動着。他偷偷掏出手機，用照片拍下了扣押搜查令。照片立即傳給了“具社長”。具社長是冒名賬戶流通組織的總負責人具泰英（化名，48歲）。幾天後，李永煥在外面見到具泰英，並警告道：“‘我們’製作的冒名賬戶正在接受調查。”直到調查網縮小才發現，金庫幹部與犯罪組織居然是同一夥。梨谷金庫和具泰英組織在3年零8個月的時間裏共同製作的冒名賬戶共有126個，用於包括非法賭博網站在內的各種犯罪。如果因電話詐騙舉報賬戶被鎖住，李煥永就會把舉報者的聯繫方式交給具泰英。具泰英脅迫報警人撤回報警。以“在任何情況下都不會被停用的賬戶”的名聲，賬戶銷售非常火爆。具泰英在被檢方抓獲後陳述道：“想要購買冒名賬戶的地方太多，根本滿足不了需求。”梨谷金庫有可能只是冰山一角。對最近5年（2021年至2025年）在全國用於電話詐騙並在金融監督院註冊的24259個公司名義冒名賬戶進行全面分析的結果顯示，新村金庫、地方農協等第二金融圈發放的比重從2021年的19.1%上升到去年的46.8%。相反，商業銀行等第一金融圈的比重有所減少。其中，特別是地方農協和新村金庫發放的冒名賬戶佔絕大多數。兩處是地區居民出資建立的獨立合作社形式，中央會的控制權限較弱。市中銀行在發放賬戶時，強化到現場確認公司是否實際營業的“實地調查”等程序，犯罪組織轉而滲透驗證鬆散的相互金融。《東亞日報》深度調查報道組以梨谷金庫事件的判決書和內部人士的證詞爲基礎，追蹤了沒有控制塔的第二金融圈成爲犯罪主體的過程。