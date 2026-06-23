又有2艘韓國貨輪駛出霍爾木茲海峽

記者22日獲悉，又有兩艘韓國貨輪駛出此前被困的霍爾木茲海峽。這是自當地時間17日美國和伊朗簽署結束戰爭的諒解備忘錄以來，首次有韓國船隻駛出霍爾木茲海峽。目前，該海峽內韓國船隻已減少到22艘。海洋水產部22日表示：“在霍爾木茲海峽內側等待的兩艘韓國船社運營的船舶通過海峽，正在正常航行。”據海洋水產部透露，該船爲韓國船社所有，但船上沒有韓國船員，目的地也不是韓國，而是第三國。海洋水產部解釋說：“到目前爲止，船隻還沒有完全通過危險區域，因此不能公開船社、船名等具體信息。爲了實現我國船舶的安全通航，正在提供相關信息、實時監控等支援。”據悉，此次通航不是韓國政府與伊朗方面進行磋商後達成，而是船舶方面根據自身判斷進行。5月20日，HMM所屬油輪“環球贏家”號經過韓伊政府間事前協調通過霍爾木茲海峽。6月11日，一艘由韓國船運公司運營的液化天然氣運輸船在外國租船公司的主導下駛出了海峽。韓國外交部長趙顯22日在記者見面會上表示：“外交部正在和海洋水產部、駐外使領館一道，持續檢查霍爾木茲海峽通航條件和韓國船舶、船員的安全。爲儘快實現包括韓國在內的所有船舶的自由安全航行，正在與相關國家進行合作。”趙顯表示，與伊朗外交部長阿拉格奇的通話也正在協調中。韓國政府明確表示反對伊朗方面推進徵收霍爾木茲海峽通行費。外交部高層官員當天會見記者時表示：“至今沒有交過霍爾木茲海峽通行費。我們的基本立場是原則上不能交通行費。”據悉，相比應對霍爾木茲海峽內遭到伊朗產導彈襲擊的韓國船隻“樹木”號，韓國政府將更注重剩餘22艘船隻的安全離開。李允泰記者、李祝福記者 oldsport@donga.com、bless@donga.com