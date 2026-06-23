每天開設876個冒名賬戶……要防止威脅民生的“黑錢血管”

被妻子醫療費所困的八旬老人被保障高收益的假投資網站騙，向接到通知的賬戶匯去了4500萬韓元。這是最後剩下的全租押金。但老人匯款的賬戶是由空殼公司開設、犯罪組織使用的冒名賬戶。以該空殼公司名義開設的30個冒名賬戶的受害者至少有189名，損失額達39億韓元。《東亞日報》深度調查報道組對最近5年間在金融監督院註冊的12.6866萬個電話詐騙賬戶進行分析，並採訪冒名賬戶受害者等58人，推出企劃報道《內幕：黑錢血管，冒名賬戶》，生動地展現了日益組織化、大型化製造和流通冒名賬戶的現狀。據推算，每年新開設的冒名賬戶達32萬個。平均每天有876個。以前是購買露宿者或非法滯留者的身份證開設賬戶，但最近因爲有了設立空殼公司專門供應冒名賬戶的組織，冒名賬戶的供應量暴增。空殼公司冒名賬戶與個人名義的賬戶不同，實際上沒有匯款限額，因此可以一次性提取數十億韓元的犯罪收益。另外，以公司賬戶爲基礎，還可以獲得虛擬賬戶，因此可以比受害者申報的速度更快地開設新賬戶。電話詐騙或網絡賭博等犯罪之所以猖獗，是因爲有安全運輸犯罪收益的犯罪基礎設施冒名賬戶。建立冒名賬戶空殼公司並不難。例如，以每月1萬韓元的價格租借一個地址，設立非常駐辦公室，再以即使沒有辦公室和庫存也容易開設賬戶的網絡購物商城作爲主營業務，就能通過銀行審查。採訪組對今年金融監督院新登記的17000個電話詐騙賬戶進行分析的結果顯示，被查獲數量最多的前5家公司，其法人代表的姓名竟然完全相同。是同一個人以不同公司名稱、不同地址運營多家空殼公司，批量印製冒名賬戶。對冒名賬戶的監視網非常鬆懈。採訪組確認的事例顯示，空殼公司受到國稅廳的停業處分後，該公司的冒名賬戶並沒有被金融網切斷，繼續騙取受害者資金。國稅廳表示：“公司賬戶的開設和關閉由金融委員會負責。”金融委員會表示：“如果賬戶主人不主動申報，就難以關閉。”隨着控制鬆懈的第二金融圈輕易提供冒名賬戶，也暴露出了犯罪組織的“宿主”作用。只有10多名職員的某新村金庫在3年零8個月裏發放的冒名賬戶多達126個。失去900萬韓元養老資金的68歲療養保護師、女兒結婚資金1500萬韓元被竊取的59歲主婦、利用賭博網站的高中生等，冒名賬戶的受害者大多是金融弱勢羣體。對於讓老百姓哭泣的犯罪，政府不應該計較管轄範圍，而應該像自己的事情一樣，抓住黑錢的血管——冒名賬戶。只有這樣，才能杜絕投資詐騙和電話詐騙。