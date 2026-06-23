佛得角隊逼平烏拉圭 再創奇迹收獲兩連平

“擡起頭，帶著自信，勇敢向前走。”佛得角門將沃齊尼亞的母親安娜•坎迪達•埃沃拉22日在接受國際足球聯合會（FIFA）采訪時，向佛得角國家隊球員們送上了這樣的助威。這是在當天佛得角隊與烏拉圭隊的2026年美加墨世界杯H組第二輪比賽開球前。埃沃拉在16日舉行的首輪比賽中，未能到現場觀看佛得角隊與“奪冠熱門”西班牙隊0比0的奇迹般平局。因爲她無力籌措最高達1.5萬美元（約合2300萬韓元）的美國入境簽證保證金。但在西班牙隊比賽中做出7次撲救的沃齊尼亞賽後落淚，原因正是母親未能到場，這壹故事傳開後，埃沃拉獲得美國政府發放的簽證，得以在現場“親眼”觀看本場比賽。人口僅52萬的非洲西岸小島國佛得角的球員們，如埃沃拉的叮囑那般，昂然迎戰。並再次創下童話般的結果。國際足聯世界排名第67位的佛得角隊當天在邁阿密體育場與“南美勁旅”烏拉圭隊（第16位）2比2戰平。取得兩連平的佛得角隊積2分，與烏拉圭隊（小組第二）積分相同，但因進球數劣勢排名第三。根據27日對陣沙特阿拉伯隊（小組第四，積1分）的第三輪結果，佛得角隊有可能在首次世界杯之旅中闖入32強淘汰賽。該組中，西班牙隊（積4分）位居榜首。當天拉開奇迹序幕的是中場球員凱文•皮納。上半場第21分鍾，他在距球門30多米處主罰任意球大力施射，洞穿對方球網。皮納踢出的球穿過烏拉圭隊人牆，直挂球門右上角。這是佛得角隊曆史性的世界杯首粒進球。得分後，皮納張開雙臂跑向揮舞著藍色國旗的數百名佛得角球迷所在的看台。球迷們紛紛起立起舞，盡情歡慶。據體育統計公司“奧普塔”統計，自1966年開始記錄以來，佛得角成爲首個通過任意球打入世界杯首球的國家。佛得角隨後被反撲的烏拉圭隊連入兩球，以1比2落後。但下半場第16分鍾，他們扳平了比分。佛得角前鋒埃利烏•巴雷拉截獲烏拉圭後衛馬蒂亞斯•奧利韋拉傳給隊友的球，趁對方門將棄門出擊，將球推入空門。此後烏拉圭隊發起猛烈攻勢，但佛得角門將沃齊尼亞穩定把守球門，未再失球。他的母親埃沃拉當天在邁阿密體育場的包廂裏，身穿印有兒子名字和號碼的球衣，揮舞佛得角國旗助威。佛得角主教練佩德羅•布裏圖在前壹天的正式記者會上曾說：“像我們這樣的國家能與世界最強球隊競爭，意味著非洲任何孩子都可以擁有夢想。”在逼平烏拉圭隊再創奇迹後，布裏圖走進發布會現場，語氣堅定地說：“希望我們不僅在足球上，也在生活的方方面面帶給人們靈感。因爲無論多麽困難，任何人都能成就偉大的事，希望所有人都永遠不要放棄夢想。”李素研記者 always99@donga.com