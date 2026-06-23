“洪明甫號”迎戰南非在即 須戰勝40攝氏度酷暑方能晉級32強

22日，在墨西哥蒙特雷JW萬豪蒙特雷山谷酒店，韓國國家足球隊下榻處前聚集了手持大型太極旗和助威橫幅的100多名僑胞。隊長孫興慜（洛杉矶FC）等韓國球員現身時，衆人齊聲歡呼。“洪明甫號”當天抵達2026年美加墨世界杯小組賽A組第三輪比賽地蒙特雷。韓國隊將于25日上午10時在蒙特雷體育場對陣南非隊。韓國隊只需戰平南非隊，即可憑自身實力晉級32強淘汰賽。前來酒店壹睹太極戰士風采的人群中也有外國人。墨西哥人也向韓國隊送上了助威信息。13歲的毛裏西奧眨著眼睛說：“我非常喜歡足球。孫興慜是給球隊注入信心的領袖，也是爲勝利比任何人都刻苦的球員，所以最喜歡他。”當被問及孫興慜可能在對陣南非隊的比賽中進幾球時，他伸出了三根手指。47歲的日本人西崎良人說：“我想看韓國後衛金玟哉（拜仁慕尼黑），所以找到了酒店。這是近距離觀看在世界級大俱樂部效力球員的難得機會，我不想錯過。”離開海拔1600米的高原城市瓜達拉哈拉，來到海拔450米的蒙特雷後，“洪明甫號”若要取勝南非隊，必須戰勝“蒸籠酷暑”。韓國隊從在美國猶他州鹽湖城進行訓練營時起，就通過浸泡40攝氏度熱水的方式進行耐熱訓練。當天蒙特雷白天氣溫壹度達34攝氏度，體感溫度高達40攝氏度。從開著空調的室內走到室外，熱浪立刻如桑拿房般包裹全身。前壹天在蒙特雷體育場進行的日本隊與突尼斯隊的F組第二輪比賽（日本隊4比0取勝）也是在酷暑中進行的。每到補水暫停，雙方球員都用毛巾擦拭滿是汗水的臉，不停喝水。日本隊中後衛富安健洋（阿賈克斯）將礦泉水澆在脖頸上降溫，伊東純也（亨克）則進行了冰敷。韓國隊與南非隊的比賽將于當地時間晚7時開球。這意味著即便太陽落山，白天積累在草皮上的熱氣尚未散盡，比賽就將開始。在酷暑中比賽，球員的跑動量、沖刺次數都會減少，判斷力也會下降。據美國體育專業媒體《Athletic》報道，蒙特雷近10年6、7月的平均氣溫爲31.1攝氏度，在美國達拉斯（平均32.2攝氏度）之後，爲本屆世界杯主辦城市中第二高。在此期間，極度炎熱的達拉斯、休斯敦和亞特蘭大設有帶空調的圓頂球場，但蒙特雷體育場是開放式球場。韓國隊將在對陣南非隊的比賽中挑戰世界杯小組賽第三輪三連勝。韓國隊在2018年俄羅斯世界杯上以2比0爆冷擊敗“衛冕冠軍”德國隊，在2022年卡塔爾世界杯上則以2比1逆轉戰勝“歐洲勁旅”葡萄牙隊，時隔12年再次在海外世界杯上晉級16強。巧合的是，執法卡塔爾世界杯韓國隊對陣葡萄牙隊比賽的主裁判法昆多•特略（阿根廷）將再次擔任這場對陣南非隊比賽的主裁判。蒙特雷=韓鍾浩記者 hjh@donga.com