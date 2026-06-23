遵從大衛•霍克尼遺願 葬禮僅兩人出席悄然舉行

11日（當地時間）逝世的英國現代藝術大師大衛•霍克尼的葬禮，遵照逝者遺願，僅有兩名吊唁者出席，靜悄悄地舉行。1937年出生于英國布拉德福德的霍克尼在倫敦家中辭世。英國《衛報》援引霍克尼的公關負責人埃麗卡•博爾頓的話報道說：“葬禮以非公開形式舉行，吊唁者僅有霍克尼的伴侶讓-皮埃爾•貢薩爾維斯•德利馬（61歲）和曾孫、攝影師理查德•霍克尼（33歲）兩人。”這兩人也是霍克尼2008年設立的“大衛•霍克尼基金會”的理事。博爾頓對《衛報》說：“衆多悼念信息讓我們深受感動，也是巨大的安慰。葬禮只有兩人出席，是遵照霍克尼生前的意願。”霍克尼生前就喜歡樸素低調的氛圍。他曾多次表示“不喜歡喧鬧”，1990年英國王室提議授予他爵士爵位時，他也予以拒絕。13年後，他在當地采訪中解釋拒絕爵位的原因時說：“對我來說，比獎章之類更有價值的只有朋友們。”葬禮雖靜谧舉行，但對逝者的追思儀式計劃在霍克尼曾生活過的世界各地舉行。據英國廣播公司報道，首先明年春天將在倫敦舉行追思會，英國約克郡、法國巴黎和美國洛杉矶也在籌備追思活動。倫敦的追思會很可能在威斯敏斯特教堂舉行。那裏有霍克尼設計的“伊麗莎白二世女王紀念彩繪玻璃窗”。此外，明年爲紀念霍克尼誕辰90周年，倫敦泰特現代美術館將舉辦多媒體裝置作品展，泰特不列顛美術館將舉辦回顧展。霍克尼是20世紀60年代英國波普藝術的核心人物，享譽全球。2018年，其作品《藝術家肖像（泳池及兩人像）》以9030萬美元（約合1373億韓元）成交，是當時在世藝術家繪畫作品的最高拍賣價。霍克尼逝世的消息傳出後，各界人士紛紛表示哀悼。國王查爾斯三世稱：“他是許多人的摯友和靈感源泉。”首相基爾•斯塔默也悼念道：“他是英國最受贊譽的藝術家之壹。”金民 kimmin@donga.com