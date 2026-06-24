“四房擁有者”韓成淑出售三套住宅並捐款5億韓元

曾引發多套住宅爭議的國務總理提名人韓成淑追加出售兩套住宅，最終僅持有壹套住宅。韓成淑人事聽證准備團23日表示，韓成淑繼5月出售蠶室公寓後，又追加出售兩套住宅，目前僅保有位于三清洞的壹套住宅。韓成淑此次追加出售的房産爲首爾江南區驿三洞的壹套商住兩用房（15億韓元）和京畿道楊平郡的壹套田園住宅（5億韓元），已分別于23日和22日完成尾款支付。准備團解釋稱，蠶室公寓以低于市場價的價格出售，而驿三洞商住兩用房和楊平田園住宅均以低于買入價的價格出售。此前，韓成淑以52億韓元出售了首爾松坡區蠶室洞亞洲選手村公寓，上月27日已完成所有權轉移。該公寓是韓成淑于2006年以22.5億韓元購入的，其已將買賣差價中的5億韓元于本月15日捐給國際救援開發團體。韓成淑表明立場稱，深感高級公職人員的沈重責任，將率先落實政府的房地産政策基調。但國民力量黨事務總長鄭熙溶在國會院內對策會議上表示，韓成淑是直到最近仍持有4套住宅的人物。如果適用李在明總統親自提出的標准，韓成淑不僅不應參與房地産政策，連複印文件都不應交由她負責，要求撤回對韓成淑的提名。此番話是提醒人們李在明總統曾作出的“連複印文件的人都要把多套住宅持有者全部剔除”的發言。鄭熙溶還就中小風險企業部發生的“所有人的創業”個人信息泄露事件繼續展開攻勢，稱韓成淑是應成爲懲罰性罰款和集體訴訟對象的相關責任人。李潤泰記者、李智雲記者 oldsport@donga.com、easy@donga.com