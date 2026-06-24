美國保守派評論家卡爾森：“與共和黨決裂”……“讓美國再次偉大”加速分裂

“我不會在11月的美國中期選舉中支持共和黨。”美國代表性保守派評論家前福克斯新聞主播塔克·卡爾森（57歲·照片）一度與美國總統特朗普關係密切，但在伊朗戰爭過程中與特朗普強烈對立，日前在自己的播客節目中作出上述宣佈。卡爾森在18日公開的播客節目《不可審查》中表示：“我一生都在爲共和黨投票，最近35年來一直擁護共和黨，但今後不會再支持了。”他表示，在伊朗戰爭過程中，共和黨相比美國更重視以色列的安全，“不能投票給不忠於美國、優先考慮外國利益的政黨（共和黨）”。他還說，如果自己不支持共和黨，很多人會跟隨其後。美國政治媒體Axios評價說，在中期選舉即將到來之際，特朗普的政治口號兼強硬支持層“讓美國再次偉大（MAGA，Make America Great Again）”陣營的內訌正在加深。不過，卡爾森表示，他不會因爲放棄對共和黨的支持而支持反對黨民主黨。他還吐露說，不知道自己應該做什麼。卡爾森被認爲是2024年11月美國總統選舉時領導“讓美國再次偉大”集結的核心人物之一。但重新執政的特朗普沒有采取“美國優先主義”政策，而是繼續介入世界各地的戰略，因此遭到他強烈的批評。有評價認爲，特別是今年2月28日爆發的伊朗戰爭爲卡爾森的這一基調火上澆油。以保守主義者自居的卡爾森反對美國在海外進行軍事幹預。因爲伊拉克戰爭、阿富汗戰爭等美國在21世紀進行的各種戰爭使美國人的生活在經濟上和精神上變得荒廢。他認爲，“停止對外干預”是實現“美國優先主義”的必要條件。實際上，卡爾森還強烈批評了去年6月美國空襲伊朗核設施和今年1月抓捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動。據悉，直到最近，他還在白宮通過面談、通話等方式強烈敦促特朗普停止海外軍事幹預。卡爾森認爲，伊朗戰爭的爆發也是因爲幕後操縱特朗普的以色列總理內塔尼亞胡。由於對以色列和內塔尼亞胡的強烈批評，美國一些猶太人認爲他是反猶太主義者。李志胤記者 asap@donga.com