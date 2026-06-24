金正恩：“韓國推進核潛艇使局勢極度惡化……將加強核武力”

朝鮮國務委員長金正恩在朝鮮勞動黨第二次全體會議上指責韓國政府推進擁有核動力潛艇，稱此舉“正在極度惡化韓半島局勢”。他還指示，要以“可以壓倒世界的水平”爲目標，毫不間斷地加強核武力等國防資產。金正恩把韓半島局勢惡化的責任推卸給韓國，以此作爲加強核武力的藉口。據朝鮮中央通訊社23日報道，勞動黨第九屆中央委員會第二次全體會議在金正恩主持下於20日至22日舉行。全體會議是在黨代會不召開的年份組織和指導黨的所有事業的最高決策機構。金正恩在會議上主張：“美國和韓國在地區內日益露骨地增強武力及現代化陰謀，甚至正在推進韓國擁有核潛艇，正在極度惡化韓半島局勢。韓美再次進行核戰爭機構‘核磋商小組’的軍事模擬版，意圖在伴隨核、常規整合態勢等核要素攻擊我們共和國。”他指出，韓國推進擁有核潛艇和韓美核磋商小組會議的結果是導致韓半島緊張局勢的原因。韓美11日在首爾舉行第六次核磋商小組會議，並發表了“確認了朝鮮無核化的共同目標”的聯合媒體聲明。特別是，會議還表示“要徹底堅持我黨公認韓國是最敵對國家的對敵鬥爭原則”，再次公佈敵視韓國的方針。金正恩還指示完成萬噸級戰略導彈巡洋艦建造事業和與韓國相連的“南部邊境”要塞化。金正恩還一再強調強化核武力的基調。朝中社說，此次會議“一致認爲，不斷擴大和加強核武力，徹底行使覈保有國地位，纔是能夠主動、自信地應對複雜變化的國際軍事政治形勢的最正確、唯一的方法”。金正恩指示：“爲了進一步增加具有威力的國防資產，將繼續不間斷地、徹頭徹尾地以我們的方式，以壓倒世界的水平爲目標強力實行。”韓國慶南大學遠東問題研究所教授林乙出分析稱：“這是以韓國推進核潛艇爲藉口，爲建造自己的1萬噸級巡洋艦、建設海軍基地、切斷韓朝邊境的措施賦予正當性的高度政治和軍事算計。”韓國外交部23日表示：“我們的核潛艇開發是爲了應對朝鮮核、導彈能力高度化等急劇變化的韓半島安保環境，鞏固我們的安保。”權五赫 hyuk@donga.com