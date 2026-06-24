國政調查第一天就聲稱“去不了”……還沒清醒的選舉管理委員會

從旨在查明選票短缺事態真相的國會國政調查第一天開始，選舉管理委員們就紛紛拒絕證人出席。直到有人批評這是“對國民的集體抗命”，他們才遲遲纔出席。朝野政黨在國政調查開始前一天的23日，將9名中央選舉管理委員和首爾市、鬆坡區前選舉管理委員長等19名前、現任選舉管理委員作爲證人。但是，當天國政調查開始時出席的只有前中央選管委委員長盧泰嶽等3人。除因此次事件辭職的盧泰嶽之外，中央選管委其他8名現任委員中只有常任委員魏哲煥一人出席。作爲非常任中央選舉管理委員的其他7人起初向國會通報不出席。在朝野黨派議員接連指責後，當天下午纔出現了5人，但最終仍有2人沒有出現。在參加國政調查時，中央選舉管理委員們甚至對去年11月是否接到將選票印刷下限降低到選民50%的方針的報告說法不一。盧泰嶽等7名中央選舉管理委員中，只有兩名選舉管理委員回答當時事務處報告中有相關方針。該方針在沒有經過選舉管理委員們任何討論的情況下，在一個月後由事務總長全權處理。這等於承認了連管理、監督選管委業務的基本責任都沒有履行。對此次事件負有直接責任的前首爾市選管委委員長吳敏錫和前鬆坡區選管委委員長閔素英直到當天下午纔出現在國政調查現場。從正式投票日的3日下午開始，鬆坡區各投票站紛紛要求支援選票，但首爾市和鬆坡區選管委實際袖手旁觀，甚至沒有向中央選管委報告。本應一一證明當天事件始末和原因的當事人也試圖放棄負責。選管委委員們的這種行爲如實地反映了因爲是憲法機關而處於監視和控制死角地帶的選管委的不負責任達到了多麼嚴重的程度。選管委當天表示，追加發放選票的投票站數量、鬆坡區選管委最初認識到事態的時間也與當初公佈的不同。事件發生20天之後，連最基本的事實關係也在不斷改變。選管委繼不實和無能之後，又表現出不負責任的態度，真不知道該相信到什麼程度。