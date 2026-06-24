“在壹個領域長期深耕後，巨大的機會找上門來。能夠代表大韓民國音樂劇演員，我感到很光榮，也感受到了責任和負擔。”演員IVY（44歲）即將登上美國紐約百老彙的舞台，飾演全球知名音樂劇《芝加哥》中的“羅克西•哈特”壹角。韓國演員在百老彙擔任《芝加哥》主演尚屬首次。IVY23日在首爾中區忠武藝術廳舉行的記者會上說，肩膀擔子很重，壹想到舞台有時甚至會感到窒息，但即便如此，她也想讓大家看到，即使不會英語，即使年紀不小，即使不是明星，機會同樣會到來。IVY從2012年至2024年在韓國舞台上共出演羅克西•哈特592次。她將于8月17日至9月6日在紐約國賓劇院呈現同壹角色。《芝加哥》韓國制作公司Iseensee代表樸明成表示，IVY進軍百老彙，意味著韓國音樂劇的地位已大幅提升。IVY透露，四、五年前也曾收到試鏡邀約，但因爲不會英語，覺得這話不太現實，便當耳旁風忽略了。後來去年再次收到提議，經過三次視頻試鏡，最終拿下了角色。她說，第壹次試鏡時，發音方面受到了很多指正；集中練習這壹部分後參加第二次試鏡，又收到了關于口音的反饋；第三次試鏡時再次用心修改了那壹部分。比起完美，他們似乎更認可她不斷進步的樣子。IVY說，羅克西是壹個在監獄裏也夢想著重新成爲明星、機智地突破危機的聰明人，她覺得自己身上堅韌和積極的那壹面與羅克西十分相似，希望能給很多人帶去夢想和勇氣。金民 kimmin@donga.com