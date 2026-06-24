

美國人工智能公司Anthropic的最新模型“Fable5”在上市僅三天後便被叫停。“Fable”這個名字來源于拉丁語“fabula（故事）”，作爲因“性能過于強大而危險”、僅面向部分人士公開的“Mythos”的大衆化版本，它備受矚目，華麗登場後又喧囂地退場，確實成了全球範圍內的談資。



“Fable5”被突然叫停，起因是 美國政府的壹紙公函。信中要求限制外國人士接觸該模型，稱“外國勢力，尤其是與中國有關聯的團體，可能通過‘Fable5’窃取敏感信息”。Anthropic面臨連本公司外籍員工都必須排除在外的處境，最終做出了停止提供服務的決定。



同盟國首次目睹美國只要有意，就可以在壹夜之間切斷最前沿人工智能的接觸，它們將此視爲人工智能主權（AI sovereignty）問題。法國前總理愛德華•菲利普評論稱，這壹事件給予的教訓是，由他人控制的基礎設施隨時可能中斷連接。歐盟執行委員會也將此列爲“清楚展現出歐洲必須加強技術主權的原因”的事例。



正如各國首腦所判斷的那樣，人工智能模型正逐漸成爲行政、國防、教育、金融、制造領域的核心基礎設施，如果我們只能以獲准接入的方式使用它，那將是嚴重的問題。這種情況下，由誰來定義人工智能的風險、由誰來施加使用限制、由誰來授予接觸權限，這些都將直接等同于權力。



對我們來說，已多次目睹“尖端技術的戰略資産化”，此次“Fable5”事件其實並非生疏景象。2019年美國將華爲列入出口限制企業名單時，台積電等企業壹齊中斷了與華爲的交易，同盟國企業也無壹例外地必須遵循美國規定。只不過華爲被制裁時，我們處于“被迫參與”制裁的立場，而這壹次，我們本身就成了被直接切斷接觸的“直接制裁對象”，這壹點是不同的。



“Fable5”事件帶給我們的啓示主要有三點。首先，必須最大程度降低以雲計算應用程序編程接口形式調用他國人工智能的依賴。試想，如果支撐各類人工智能服務的底層模型突然被停止使用，將會發生什麽事情？這正是我們在國防、公共、安全、産業特色化領域不能停止構建自有模型和獨立基礎設施努力的原因。



其次，降低對特定國家或企業模型的傾斜，構建和運營同時使用多種模型的結構與能力至關重要。據悉，美國國防部爲不受制于單家人工智能企業，采取了根據任務類型分別使用多家公司模型的多模型戰略。韓國不僅需要解決向特定企業傾斜的問題，還要同時解決向特定國家傾斜的問題，因此需要更爲精巧的分散策略。



最後，應在人工智能生態系統中確保不可或缺的合作夥伴地位，使主要國家難以輕易切斷與我們的聯系。正如半導體領域所展現的，荷蘭ASML公司正是憑借在極紫外光刻設備領域的獨家供應地位，使得荷蘭在強國半導體出口管制談判桌上從不缺席。



“Fable5”事件不是壹次簡單的服務中斷。這是全球首次目睹誰能左右人工智能接觸權的事件。在人工智能生態系統中，我們將坐在哪壹邊？被切斷的壹方，還是切斷別人的壹方？

