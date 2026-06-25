2026年美加墨世界杯正在上演曆屆大賽最火爆的進球盛宴。截至24日，小組賽48場比賽共打入141球，創下曆屆小組賽最多進球紀錄。克裏斯蒂亞諾•羅納爾多24日在小組賽K組第二輪對陣烏茲別克斯坦（葡萄牙5比0獲勝）的比賽中攻入葡萄牙隊第三球，這也是本屆大賽45場比賽中的第137球。憑借這粒進球，本屆世界杯打破了2014年巴西世界杯小組賽全部進球紀錄（48場136球）。本屆世界杯參賽國從以往的32支擴軍至48支，小組賽場次也增加到72場。進球盛宴的背後，本屆大賽的比賽用球“Trionda”（見圖）功不可沒。Trionda僅由4塊面板制成，爲曆屆最少，所受空氣阻力小，飛行軌迹不規則且球速快。法國隊前鋒基利安•姆巴佩在小組賽I組第壹輪對陣塞內加爾時打入的鎖定勝局的進球，就是展示Trionda特性的典型例子。姆巴佩在距離球門27.4米處右腳射門，皮球直挂球門左上角。塞內加爾門將愛德華•門迪飛身撲救仍無能爲力。前英格蘭國腳門將喬•哈特表示：“球飛行的速度比預想快得多，門將們適應這款比賽用球正面臨困難。”隨著參賽球隊增多，小組賽中實力差距較大的隊伍相遇增多，也是進球增加的原因之壹。世界杯曆史上4次奪冠的“戰車軍團”德國隊以7比1大勝首次參賽的島國庫拉索。有分析認爲，美加墨地區的酷暑是另壹原因。在高溫高濕環境下比賽的球員體能迅速消耗，導致比賽末段防守注意力下降，下半場失球概率上升。目前仍有24場比賽尚未進行，大賽小組賽的最終進球紀錄預計還將繼續增加。韓鍾浩記者 hjh@donga.com