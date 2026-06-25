韓裔企業家米歇爾•康收購裏昂足球俱樂部

被譽爲海外女足界大手筆投資者的科格諾桑特公司董事長米歇爾•康（康容美，67歲，見圖）成爲法國職業足球甲級聯賽名門俱樂部奧林匹克裏昂的所有者。奧林匹克裏昂23日（當地時間）宣布，俱樂部母公司“Eagle Football（鷹足球）”集團與米歇爾•康已就收購達成協議。米歇爾•康將收購鷹投標公司持有的裏昂87.7%股份，並償還3260萬歐元的債務。此外，米歇爾•康還決定今後向奧林匹克裏昂俱樂部最多投資7500萬歐元。米歇爾•康也是裏昂女足奧林匹克裏昂女足的所有者。去年6月，裏昂因財政惡化被降入乙級聯賽，米歇爾•康主導向法國足球協會提出申訴，推翻了這壹決定。據悉，在此過程中，她甚至投入個人資金，支援奧林匹克裏昂的重建。裏昂在2025-2026賽季法甲聯賽中最終排名第四，成功反彈。米歇爾•康發表收購感想說：“將收購裏昂視爲巨大的責任和莫大的榮光，我們將讓俱樂部重回歐洲足球領軍者行列。”米歇爾•康在2019年美國女足代表隊奪得國際足聯女足世界杯冠軍後，參加了在華盛頓舉行的慶祝活動，以此爲契機與女足結緣。她表示：“希望幫助女性能夠在平等的起點上競爭”，並于2022年收購了陷入危機的美國女足職業隊華盛頓精神。她還大膽投資，構建女性球員定制訓練系統。米歇爾•康1981年就讀西江大學期間赴美留學，畢業于芝加哥大學經濟學系，並在耶魯大學獲得碩士學位。她于2008年創立醫療信息技術企業科格諾桑特，推算財産達12億美元。她是曾任第11屆、第13屆國會議員的消費者教育中央會（全國主婦教室中央會）名譽會長李允子的三女兒。李知允記者 asap@donga.com