應該如何記住站在韓國戰爭前線的日本人呢？



韓國戰爭參戰國正式共有22個。日本當然不是。



但在17日國防部軍事編纂研究所舉辦的韓國戰爭76週年學術研討會上，出現了多少有些挑釁性的主張。有人提出應該把“參戰日本人”稱爲“參戰勇士”或“參戰英雄”。現任教師樸勇俊（音，韓國教員大學研究生院）在當天的發表中表示：“‘參戰國’的概念是以戰鬥部隊派兵國和正規軍爲中心，因此不能適當地反映實際參戰情況。”



韓國戰爭時期，日本除物資支援外，還在水雷清除和軍需等領域活動，這一事實通過1970年代以後的當事人證詞在一定程度上得到了證實。



聯合國軍1950年9月仁川登陸作戰成功，爲了追擊朝鮮軍隊，還試圖登陸元山，但被3000多發水雷阻擋。日本海上保安廳的46艘掃雷艇和1200人蔘加了掃雷活動。行動中，掃雷艇因接觸水雷而沉沒，導致中谷阪太郎（音，時年21歲）死亡、18人重傷。美軍第10軍團沿着他們清除水雷的通道登陸了元山。



根據當天發佈的材料，在六本木美軍基地當油漆工後，作爲戰鬥人員參戰，1950年9月4日在加山戰鬥中戰死的是平冢繁治（音）。據悉，像這樣被確認參加韓國戰爭的日本個人約有40人。對於只知道“日本乘着韓國戰爭的特需，奠定了高速增長的跳板”的韓國來說，這是一個陌生的故事。



發表者表示：“參戰日本人的存在，被美日兩國政府隱瞞和否定。有必要探索作爲‘非正規軍功臣’在公共記憶場所紀念的方案。”



當然，這一主張存在漏洞。當時日本由盟軍最高司令部統治，並非主權國家。這意味着他們是被“動員”的。



更根本的問題是，衆所周知，韓國戰爭的原因是分裂，而分裂的起源是日本帝國主義的強佔。脫離軍政的日本在戰爭接近尾聲的1953年多次派遣公務船登陸獨島，還設置“竹島”標誌牌等進行了侵佔。當天作爲討論者出席的韓國學中央研究院責任研究員樸成鎮（音）指出：“乘坐掃雷艇的這些人是日本帝國軍人出身，是壓制殖民地朝鮮人的軍事力量的一部分。如果把他們編入報勳敘事，就會製造殖民地受害國把加害國軍事體制參與者稱爲‘英雄’的悖論。”



這種“兩張面孔的日本”表明，作爲相鄰的國家，無論好壞，都只能與他們緊密交織在一起，這是我們的宿命。以日本廣播協會（NHK）紀錄片爲基礎出版的書籍《在韓國戰爭中戰鬥的日本人》（藤原和樹著·昭明出版社）中，包含了太平洋戰爭當時成爲孤兒後，爲了保住美軍內的工作，以19歲的年齡經歷了長津湖戰鬥的高津賢三（音）等多名個人的敘事。包括靖國神社的韓國人合祀問題在內，日本仍然在歪曲歷史，在這種情況下，“韓國政府層面紀念參戰日本人”等聽起來很荒唐。但如果是被捲入戰爭巨浪的無力之人的故事，是不是應該在某處被記憶呢？

