法院和國稅廳各自對“殭屍存摺”放手不管……應從構建實時監視網開始

《東亞日報》深度調查報道組日前報道了每年以幽靈（空殼）公司的名義開設並流轉32萬個電話詐騙等犯罪收益通道的冒名存摺的實際情況，同時還確認了幽靈公司被停業處理後，冒名存摺仍然存活下來、成爲毫無限制地用於各種犯罪的“殭屍存摺”現象。怎麼會發生這種事呢？ 報道組現場採訪了英國倫敦和曼徹斯特的反洗錢體系，並書面採訪了澳大利亞和新加坡的專家，結果顯示，模糊的責任所在和相關機構之間的溝通不足是殭屍存摺大量出現的結構性原因。英國採取直接制裁像工廠一樣印製冒名存摺的幽靈公司的方式。這比阻止一張張冒名存摺的韓國更有效率。英國企業廳可以與國稅廳、調查機關共享信息，利用職權監督幽靈公司，並註銷登記，因此能夠做到。僅去年一年，英國企業廳解散的幽靈公司就達1.15萬家。在韓國，公司設立登記是在法院登記所，經營者登記是在國稅廳，交易信息是銀行和金融情報分析院等，負責機關分散，因此解散幽靈公司就需要幾個月的時間。在澳大利亞，2023年由國家防詐騙中心主導，構建起銀行、通信公司、平臺企業等民官參與的金融犯罪信息共享網，將每年超過3萬億韓元的詐騙損失額降至2萬億韓元左右。如果一家銀行揭發冒名存摺，在1秒內就會向全體參與機關共享信息，防止犯罪組織拿走資金。新加坡警察廳防詐騙司令部聚集警察和6個主要市中銀行的職員，每年回收數千億韓元的損失。去年10月，韓國爲應對電話詐騙犯罪，啓動由銀行和調查機關等參與的信息共享網，但參與機關中沒有法院和國稅廳，因此難以監視可以一網打盡冒名存摺的幽靈公司。首先要通過相關機關之間的合作，啓動實時監控網，篩選疑似冒名存摺工廠的幽靈公司，迅速進行制裁。報道組確認了開設超過8個幽靈公司後，因印製冒名存摺而被金融監督院列入電話詐騙名單60次，卻沒有受到任何制止的事例。只有明確各機關的責任和權限，才能填補犯下讓百姓流血流淚罪行而不受懲罰的司法空白。