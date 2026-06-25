朝鮮實戰部署5000噸級“崔賢”號驅逐艦

朝鮮實戰部署了5000噸級“崔賢”號新型驅逐艦。朝鮮國務委員長金正恩在勞動黨中央全會上以“達到壓倒世界的水平爲目標”表明加強核武裝的意志，其後在23日的入列儀式上又提出了建造追加艦船的構想，爲加強海軍力量增添了力度。朝鮮計劃到今年爲止建造3艘“崔賢”級驅逐艦，繼8000噸級之後，還將建造1萬噸級戰略導彈巡洋艦。據朝鮮中央通訊社24日報道，金正恩前一天在南浦港舉行的“崔賢”號入列儀式上發表演講時表示：“我們艦擁有最完美的綜合作戰戰鬥能力，取得了令人滿意的結果。我國海軍的戰鬥力將超乎想象地驚人。”金正恩還強調核武力的重要性說：“海軍作爲沿岸防禦武力存在的時代已是不容爭辯的過去。海軍正在堂堂正正地成長爲擁有戰略手段的軍種，海軍的核武裝化正在沿着既定的進程正確推進。”金正恩在20日至22日舉行的黨中央全會上也強調了加強核武力的重要性。他說：“爲了進一步增加具有威力的國防資產，應該以我們的方式，以壓倒世界的水平爲目標，強力實施。”金正恩表示：“在五年計劃期間，包括1萬噸級巡洋艦在內，每年建造2艘‘崔賢’級以上的水上艦艇，並正確執行護衛艦和特殊用途艦船的建造、開發生產水中武器系統等有關海軍戰鬥力建設的各項計劃。”他還說，去年在下水儀式途中觸礁、最近正在進行性能測試的“姜建”號也即將投入作戰，“隨後，萬噸級戰略艦艇也將連續出海”。韓國北韓研究生院大學客座教授樑茂鎮解釋說：“朝鮮的意圖是，在西部海域發生紛爭時，也將以‘崔賢’號爲首進行應對，今後還將通過追加批量生產‘姜建’號、1萬噸級大型艦船以及大規模海軍基地建設，在海上全面擴大核投射能力。”他同時指出，不過，“‘崔賢’號與其說是能夠防禦多層攻擊的宙斯盾驅逐艦，不如說是武裝滿各種導彈的攻擊用驅逐艦，從這一點來看，它在現代戰爭戰鬥中能堅持多久還需要進一步分析。”申나리 journari@donga.com