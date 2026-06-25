兒童忍饑挨餓 父母竟用夥食卡購買煙酒

面向可能缺食的弱勢群體兒童發放的夥食卡，被父母用來購買煙酒等不正當使用的事例被大量查獲。甚至存在兒童死亡後父母仍繼續使用夥食卡的情況。國務調整室政府聯合腐敗預防推進團和保健福祉部24日發布了包含上述內容的“缺食兒童夥食卡運營實態調查結果”。夥食卡是爲防止基礎生活保障領取者、單親家庭等18歲以下弱勢群體兒童缺食，發放的可在指定餐廳或便利店等就餐的卡片。每月充值30萬韓元，去年支援對象27.3萬余人中約有15萬人使用。政府從全國17個廣域市、道的市郡區各選取1處，調查去年1至8月的用卡明細，結果顯示，除首爾、仁川、釜山、光州外的13個地區，均查獲了與兒童用餐無關的煙酒購買事實。壹名家長將發給初中生子女的夥食卡，在自己經營的小吃店每天結算3萬韓元，4年間共騙取1295萬韓元。此類虛假結算共查獲55人。此外，在酒館、補習班、網吧等與用餐關聯度低的行業，夥食卡結算額達12.4762億韓元。深夜時段（晚10時至早6時）的結算金額也達到93億韓元。因未及時反映缺食兒童的設施入住、死亡、學校畢業等情況，導致夥食卡被不當使用的案例也不少。因父母虐待導致兒童與父母分離、進入保護設施，或兒童死亡後，父母仍以餐費等名義繼續使用夥食卡。缺食兒童未用完夥食卡充值費用而自動作廢的金額，以2024年爲准爲171億韓元，占全部充值金額（2207億韓元）的7.8%。分析認爲，主要原因是兒童在意周圍人的眼光不願使用夥食卡，或不清楚使用地點。政府爲防止夥食卡被不當使用，決定將煙酒等禁止結算商品的限制從便利店擴大到普通超市，並限制與用餐無關的行業注冊爲加盟店。同時，若兒童個人信息發生變動，將立即通知地方自治團體負責人。趙維拉記者 jyr0101@donga.com