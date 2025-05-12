“教皇選舉會議沒有像電影壹樣的明爭暗鬥，所有人都鼓掌”

“希望（教會）能照亮這個世界的黑夜。”8日（當地時間），被選為第267屆教皇的利奧十四世（羅伯特•普雷沃斯特）表明了繼承前任方濟各教皇改革的意誌。據悉，教皇9日在梵蒂岡西斯廷教堂以紅衣主教（樞機主教）為對象進行的首次彌撒和第二天在教會會議大廳會見紅衣主教時，表明了“作為教會的忠實管理者，將站在普通大眾壹邊”的意誌。據英國日刊《衛報》等媒體報道，利奧十四世教皇在彌撒中強調，如今的基督教信仰“被認為是為了愚蠢、軟弱、沒有智慧的人”，“迫切需要我們的傳教活動。”在教會會議大廳，他表示“讓我們繼承方濟各教皇留下的寶貴遺產”，希望延續20世紀60年代在梵蒂岡舉行的第二次公議會上果斷實行的主要教會改革的意誌。言下之意就是教會要回應現代社會的問題和痛苦。教皇稱自己是“侍奉上帝和兄弟們（指信徒們）的謙遜的仆人”，還說教皇是奉獻的職位。他還明確表示，選擇利奧十四世為教皇的名字是“繼承利奧十三世教皇的意思”。利奧十三世在1891年天主教教會史上首次頒布《勞動憲章》會規，被評價為奠定現代天主教社會教理基石的教皇。利奧十四教皇指出，人工智能（AI）也是人類面臨的主要課題。他說：“如今的教會面臨著另壹個產業革命，即AI的發展”，“在保護人類的尊嚴、正義和勞動方面，正在引發新的挑戰。”另外，教皇廳聖職人員部長官柳興植樞機主教（照片）9日在梵蒂岡辦公室公開了參加教皇選舉會議的經歷。他說：“沒有像電影《Conclave（教皇選舉會議）》壹樣的勾心鬥角”，“雖然選舉過程被描寫成政治鬥爭，但實際上如兄弟般非常美好。”柳樞機主教表示：“因為和教皇的業務會議，每月都會見2次以上”，“新任教皇過去的訪韓經驗‘很好’。”利奧十四世在2002年至2010年四次訪問韓國，為參加2027年首爾世界青年大會（WYD），他將再次訪問韓國。柳樞機主教在教皇選舉會議選出新任教皇後表示：“所有人都站起來鼓掌，不得了。”利奧14世在聖伯多祿大殿“中央陽臺（或譯為‘祝福廊’）”露面時，紅衣主教們的表情非常明朗，他解釋說：“（聖伯多祿廣場）充滿了讓人想用手機拍照的節日氣氛，所以（紅衣主教們）也很興奮。”利奧十四世教皇的即位彌撒將於18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行。李智允記者、巴黎=趙恩雅 常駐記者 leemail@donga.com