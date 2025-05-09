“不值一提的候選人”“對國民的欺詐”……走向“自取滅亡之路”的國民力量黨內戰



國民力量黨總統候選人金文洙和前總理韓德洙8日舉行了第二次會晤，但這一次也沒有就單一化的時間和方式達成共識。金文洙稱要求11日結束單一化的黨領導層是“對國民的騙局”，提出了“不能把本黨總統候選人地位賦予第三方”假處分訴訟。他同時還提議在14日進行辯論，在15日和16日進行輿論調查，再實現單一化。但領導層表示，“金文洙想保住不值一提的候選人位置”，當天啓動了爲期兩天的單一化喜好度輿論調查。不管本黨總統候選人的意向強行推進單一化程序，與此相對應的法律紛爭，都是史無前例的事情。



當天，金文洙和黨領導層、韓德洙之間的“言語炸彈”達到了自殘的程度。金文洙和韓德洙在會晤中互相尖銳地指出“這是在要求讓出候選人位置”“是不想在一週之後進行單一化”。此前，金文洙還說過，“讓和幽靈和鬼怪單一化，這太不像話了”，黨領導層和韓德洙則分別反駁稱“真是令人寒心和卑鄙的行爲”“沒有基本的禮儀”。



此次單一化內戰正逐漸走向破裂。金文洙的立場是啓動總統候選人的黨務優先權，推遲單一化時間，但黨領導層召開了可以進入新總統候選人指定程序的全國委員會和全黨大會。如果韓德洙在輿論調查中佔據優勢，黨領導層以此爲根據試圖替換總統候選人，那麼必然會引發假處分訴訟等法律紛爭，還會出現在只剩3天的候選人登記截止日期之前無法確定黨總統候選人的最壞情況。



這種在政黨史上難以找到的情景，無異是黨領導層和金文洙、韓德洙的合作品。領導層以讓人聯想起過去親尹勢力的“選出黨代表”方式對金文洙進行攻擊，金文洙以立即單一化約定獲得選票後又在拖延時間。韓德洙不是黨員，卻把單一化方式全權委託給黨，這種令人無法理解的態度助長了混亂。



金文洙、韓德洙、黨領導層似乎都只顧着政治上的得失算計，沒有把總統選舉放在眼裏。如果不是算計着想先拿到黨權或公推權，就不會出現這種不知是“爲第二名服務的單一化”還是“驅逐黨候選人”的令人寒心的狗血劇。就算輸掉選舉，重要的也是如何輸掉的比賽。相比能不能單一化，相比誰成爲最終候選人，更重要的是如何重建作爲保守勢力代表性政黨的國民力量黨。現在的國民力量黨就像明知是自取滅亡卻奔向懸崖的夢遊症患者一樣。

