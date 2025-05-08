5月8日父母節的由來



5月8日是感謝父母恩惠的“父母節”。但這天並不是從一開始就是“父母節”。1973年3月24日，國務會議將原來的“母親節”改爲“父母節”。每年母親節都會出現“沒有父親節嗎”的嘲諷，最終擴大到了紀念父母的方向。那麼母親節是什麼時候誕生的呢？



韓國的母親節是在美國的影響下誕生的。美國在1914年將5月的第二個星期日定爲“母親節”。美國母親節的開始是1908年西弗吉尼亞州格萊普頓的一個教堂禮拜。安娜·賈維斯爲紀念母親而舉行了禮拜，以此爲契機後來擴散到了美國全境。母親安妮·賈維斯生前曾想舉辦“母親友誼日”，但未能實現，女兒繼承這一意願，成功實現了制度化。在美國，父親節也是另外存在的。6月第三個星期日，是1910年索諾拉·斯馬特·多德爲紀念南北戰爭參戰勇士出身、爲撫養五兄妹而獻身的父親而開始的活動。



1925年5月16日，《東亞日報》首次報道了“世界母親節”。當時報道介紹稱，“美國等地當天（母親節）爲了給母親送去感謝和安慰，胸前插着雪花般的白色加比松花”。第二年5月，《東亞日報》也曾報道稱，“母親活着的人在衣領上插上紅色玫瑰花，失去母親的人插上白色玫瑰花來紀念這一天”。



1932年，《東亞日報》刊登了《我們也紀念母親節吧》的社論，引起了人們的關注。當時，由於對母親節的由來並不清楚，所以有時會出現事實和想象混雜的解釋。正式紀念如此廣爲人知的母親節，則是在光復之後。大韓婦女會站在了活動的前列。首爾市於1952年5月8日舉行了母親節紀念儀式，1955年8月30日通過國務會議成爲正式紀念日。



有人主張韓國的母親節源於獨立運動家趙信聖的葬禮，但事實並非如此。趙信聖於1953年5月5日去世，如前所述，早在1952年首爾市就已經主辦了母親節活動。當時帶頭開展母親節運動的媒體人崔恩姬在說明母親節由來的專欄（《朝鮮日報》1955年5月8日版）中使用了“4年前被嘲笑沒有父親節”的表述，明確表明了母親節在這之前就已經存在。



趙信聖是平安北道義州出身的獨立運動家，丈夫去世後在日本留學，與島山安昌浩結交，並擔任進明女子學校校長。後來，她帶頭抗日武裝鬥爭和婦女運動，光復後甩開朝鮮的懷柔，74歲南下，任大韓婦女會副總裁。但是，由於年事已高，又是孑然一身南下，過着悲慘的生活，最終在釜山一家養老院去世，享年82歲。她是一位偉大的獨立運動家，但不是一位母親.



打造了母親節的安娜·賈維斯在紀念日到來後，看到母親節被商業利用，感到絕望，甚至努力取消母親節。我們也要努力，不讓父母節只在商業上消費。

