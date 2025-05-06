只關注司法風險和候選人單一化，這樣的總統選舉正常嗎？



距離6月3日總統選舉還有四周時間。雖然本週末將進行候選人登記，但共同民主黨候選人李在明的“司法風險”、國民力量黨候選人金文洙和前代行總統職權的韓德洙的“單一化”問題，正在吸收所有大選焦點。雖然是反憲法戒嚴、罷免總統引起的提前大選，但是對於如何實現國家正常化、走向未來的討論和展望對決卻消失得無影無蹤，只關注輿論調查第一名候選人的審判問題、公黨選出的候選人和黨外候選人之間的單一化問題。



這在很大程度上是隻顧掌握大權的政治圈自找的。國民力量黨從競選開始就把韓德洙參加競選當作既定事實，候選人當選後立即試圖進入單一化局面。但是，隨着當選總統候選人的金文洙對與韓德洙的單一化轉變爲消極態度，出現了不和諧音。韓德洙突然參選時出現的“單一化拉鋸戰”陷阱成了現實。兩名候選人把訪問地方和發表政策的順序都放到了後面。



隨着迅速實現單一化的可能性降低，國民力量黨議員們5日晚召開緊急議員全體會議，向金文洙施壓，曾經主張“不管是韓德洙還是金德洙，要無條件合去獲勝”的金文洙對此公開反對等，短期內心理戰很可能會持續下去。



在大法院判決以有罪結論把李在明涉嫌違反公職選舉法案發回重審後，共同民主黨也準備與司法部展開全面戰爭。該黨選舉對策委員會要求：“將正式選舉運動開始日12日以後安排的公職選舉法撤銷重審（二審）等5項審判推遲到選舉日以後。”如果大法院到11日爲止不作出承諾，將彈劾大法院院長等。大法院1日對李在明下達有罪宗旨判決後，共同民主黨連續5天對司法部門採取了強硬措施。



大法院在接手上訴審（三審）34天后得出結論，首爾高等法院抓緊時間安非發回重審（二審）日期，都是史無前例的事情。這成爲了共同民主黨說“事實上妨礙選舉”的依據。但是其背景是一審審判歷時2年2個月等，在審判長期化期間，李在明通過迴避接收文件的行爲和頻繁的不出席而推遲了審判。



如果選舉如此荒唐地發展下去，損失將由選民承擔。由於候選人陷入單一化和司法風險的泥潭，選民們無法記住他們的約定和前景。另外，也沒有足夠的時間來檢驗這些承諾能否實現。不能再出現哐當選完後後悔的事情。

