史無前例的“社會副總理代行總統權限”……國政混亂令人擔心

國務委員中排名第四位的副總理兼教育部長李周浩從2日起代行總統權限，政府內部有人擔心，雖然任期只有1個多月，他能否妥善處理外交通商及經濟懸案。有人指出，與韓德洙、崔相穆前兩名代行總統權限分別有國務總理室、企劃財政部提供支撐不同，屬於社會領域部門的教育部在組織構成等方面存在侷限性。李周浩當天主持召開緊急國家安全保障會議，指示“要保持嚴密的應對態勢，不能讓朝鮮策劃任何挑釁陰謀”。他還在國務會議上強調了穩定的國政運營和透明的選舉管理。他表示：“與美國的貿易磋商、挽救困難的民生經濟等，任何一個方面都不能疏忽。希望在主要國政懸案中消除部門隔閡，齊心協力。”政府內部出現了擔心李周浩能否穩定運營國政的聲音。政府主要部門相關人士表示：“應對關稅問題和經濟風險最小化迫在眉睫，教育部能否協調好這樣的課題還是個疑問。”李周浩在上班路上會見記者時表示：“國政是通過系統運行的。我們將與國會充分溝通，與國務委員好好討論，穩定地運營國政。”也有人主張，李周浩是經濟學博士出身，曾擔任過韓國開發研究院教授、國會議員、總統首席祕書等職務，因此沒有必要過分擔心。代行總統職權的輔佐機構也存在巨大差異。一名不願透露姓名的人士擔心地說：“總理室原本就有政府控制塔的作用，企劃財政部處理經濟政策及預算，宏觀上處理全盤政策，但教育部只關注教育領域，因此對代行總統職限的支持是有限的。”據悉，在崔相穆代行體制下，被派到外交、安保、治安領域的高層公務員一開始也經歷了混亂。突然成爲代行總統權限部門的教育部也陷入了混亂。教育部高層公務員大部分是沒有處理國政經驗的教育官員。教育部在前一天下午李周浩接任代行總統職權明朗化的情況下，也表現出了驚慌失措的樣子。一名教育部人士表示：“（代行權限時間）只有一個月，只是選舉局面，沒有什麼大不了的。”此外，政府以教育部次官助理金永坤爲團長，組建了由外交安保組、災難治安組、民生經濟組等6個小組組成的代行總統職權業務支援團。分別向總理室、企劃財政部、外交部各派遣一名局長級官員，剩下的3個組由教育部局長級官員負責運營。朴成民記者、呂根浩記者、金敏智記者 min@donga.com、yeoroot@donga.com、minji@donga.com