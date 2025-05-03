天主教搖滾明星和華嚴寺極樂漢堡



“我不想看到睡著的年輕人。青年們，在神的祝福下醒來吧（wake up）！”



本來就這樣。如果受到關註，綽號也很多。上月20日（當地時間）去世的方濟各教皇就是如此。窮人的聖者，行動的改革家……其中還有“首位搖滾明星教皇”（美國音樂雜誌《滾石》）。就像偶像歌手壹樣享有大眾人氣，但這裏面有契機。



大概是2015年左右。教皇以本人的名義發行了搖滾專輯《醒來吧！》其實並不是在唱歌。實際上是為青年們的說教話語配樂。當然，前教皇也曾做過類似的嘗試。但方濟各教皇是第壹個寫搖滾樂的教皇。



在YouTube上很容易能找到的該音樂從壹開始就令人驚訝。用刺激的吉他即興重復段（riff）開炮。這是追求實驗性進步的漸進式搖滾（progressive rock）風格。不可思議的是，教皇溫和的聲音非常自然。有人在回帖中稱贊說：“papa（教皇）弗洛伊德。”有人則開玩笑說，讓人想起了傳奇搖滾樂隊“粉紅-弗洛伊德”。



當時也有人指責說，這是過於破格的舉動。但大多數人都可見於此。這是因為教皇平時表現出的真誠。無論何時都以低姿態關心青年壹代。在自傳《希望（Hope）》中，教皇還坦率地吐露了經常打鬥的10多歲搗蛋鬼時期。就壹句話。他安慰年輕人說，“重要的是要懂得羞愧。”



雖然不能與教皇相比，但國內佛教界也有吸引MZ壹代心的話題。“華嚴寺極樂漢堡”就是其中之壹。位於全羅南道求禮郡智異山山腳下的華嚴寺是大韓佛教曹溪宗第19教區本寺，歷史悠久。雖然每到春天盛開的紅梅花都很美麗，但最近“花樣漢堡”很受歡迎。



不知道是不是極樂的味道。盡管如此，社交媒體上還是壹片嘩然。用豆肉做成的“僧人也能吃的素食漢堡”。今年年初在首爾某購物中心等地開設的快閃店僅壹個月就有5000多人光顧。壹起出售的“往生熱狗”的人氣也不容小覷。甚至有人開玩笑說，如果兩個都吃的話，就能極樂往生。



最近，曹溪宗曾有不少人試圖迎合這種年輕的感覺。著眼於戀綜節目《我是單身》的《我不由自主》熱潮也超出期待。上個月在慶南河東郡雙溪寺舉行的情侶配對活動計劃選拔24人，有1300多人報名。



宗教界的這種嘗試令人砸舌。據說，教皇方濟各也因為處事輕浮，壹直受到天主教內的反對。但是天主教在方濟各擔任教皇的12年裏信徒人數大幅增加。在非洲，天主教信徒人數從1.76億名增加到了2.81億名，增加了約60%。其中大部分是10~30多歲人群。據佛教媒體報道，佛教信徒最近3年間也在持續增加。特別是20多歲的女性佛教徒越來越多。



沒有必要在宗教漫長的日子裏打破常規。抓住重心給予安慰是本質。盡管如此，看似生硬的宗教界向溫柔的年輕人靠攏的努力應該受到稱贊。離大選只剩下壹個月了。政界有很多自稱是宗教人士，卻只顧利益的人。今年年初，曹溪宗宗正性坡大師曾說：“即使刮風下雪，山川草木也會冒出來。”希望下屆政府不要只把剛冒出來的青年當作“選票”。

