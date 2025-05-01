李在明：“支援實行每週4.5天工作制的企業……長期目標是推進每週4天工作制”

共同民主黨總統候選人李在明4月30日表示，將從根本上重新討論綜合工資制。他還表示，將先實行每週4.5天工作制，長期目標是推進每週4天工作制，縮短勞動時間。他在勞動節前一天承諾，縮短工作時間但不會削減工資。李在明當天上午通過臉書表示：“將從根本上討論被認爲是長時間勞動和‘免費勞動’原因的綜合工資制。新政府將義務性地讓用工方測定並記錄工作者的實際工作時間。”綜合工資制是不考慮實際工作時間，把加班津貼提前納入工資支付的方式。李在明雖然沒有提及具體的綜合工資制調整方案，但強調：“將徹底完善工資制度，不會讓現有的工資等勞動條件惡化。”共同民主黨核心人士表示：“立即強制實行每週4.5天工作制在現實上並不容易，因此首先重新討論綜合工資制，在法律上義務性地記錄實際工作時間。”李在明表示，將引進每週4.5天工作制，對縮短工作時間的企業出臺支援對策。他說：“到2030年爲止，將把平均勞動時間縮短到經濟合作與發展組織的平均值以下。對於實行每週4.5天工作制的企業，要制定明確的支援方案，從長遠來看，要走向每週4天工作制。”以2022年爲基準，韓國的人均工作時間爲1901小時，比經合組織成員國平均年工作時間1752小時長149小時。一直以來，企業以“可能會導致上調工資的要求增大”爲由，反對調整綜合工資制。財界相關人士表示：“在綜合工資制下，如果有超出協議時間的勞動，也是一直支付追加津貼的。調整綜合工資制時，稍有不慎就會擴大勞資矛盾。”趙應亨記者、李知雲記者 yesbro@donga.com、easy@donga.com