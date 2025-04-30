美國電力需求激增，LS集團增加當地投資

LS集團子公司們為了滿足急劇增加的美國國內電力基礎設施需求，正在積極增加對美國的投資。據市場調查機構Mordor Intelligence29日透露，北美電力裝備市場規模將從今年的331.6億美元（約47.65萬億韓元）增長至2030年的420.6億美元（約60.45萬億韓元），年均增長6.1%。美國因人工智能（AI）數據中心的構築，電力需求很大，相反輸電線、變壓器等電力基礎設施老化，正在迅速成長為電力設備事業的新市場。LS電纜的子公司Gaon電線1月份確保了位於美國北卡羅來納州塔爾伯勒（Tarboro）的配電電纜生產法人LSCUS的100%股份。此舉措是為了強化當地力量，應對電力基礎設施需求的增加。最近，LS電纜與子公司LS Eco能源壹起，首次提供了用於構築美國全境太陽能發電園區電網的中壓鋁電纜。LS Electric在得克薩斯州Bastrop確保4.6萬平方米規模的土地，構建了負責生產、研究、設計的“LS Electric Bastrop園區”。該公司還擁有3300平方米規模的生產工廠，計劃從今年開始生產面向大型科技企業數據中心的中低壓電力設備和配電系統等。據悉，猶他州雪城LS Electric子公司MCM工程第2工廠為了應對蜂擁而至的訂單，最近將配電盤等電力設備的生產能力增至2倍以上。LS集團的美國子公司埃塞克斯解決方案為了應對更換老舊變壓器帶來的特殊卷線需求，構建了追加生產線。埃塞克斯解決方案公司計劃到2030年將年生產能力從目前的3500吨增加到8500吨。朴鐘敏記者 blick@donga.com