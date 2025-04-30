時隔9年限韓令松綁…K-POP組合“EPEX”將於下月在中國內地舉行單獨演唱會

K-POP男子偶像組合“EPEX”（照片）將於下月在中國福州舉行單獨演唱會。這是韓國籍偶像時隔9年再次在中國內地舉行演唱會，有預測稱中國政府可能會階段性地放寬限韓令。據韓國歌謠企劃公司C9娛樂29日表示：“公司旗下組合EPEX將於下月31日在福州舉行單獨演唱會‘青春匱乏in福州’。”作為去年12月在首爾啟動的“青春匱乏”亞洲巡演的壹站，繼中國澳門和臺灣臺北之後將訪問福州。K-POP偶像自2016年在韓國部署薩德（THAAD•末段高空區域防禦系統）後，就再也沒有在中國內地舉行過演唱會或演出。但是去年年末，美籍韓裔創作歌手“黑裙子”在山西省等地進行了演出，本月3人說唱組合“Homies”在武漢進行了演出。歌手兼演員的金在中也於本月在重慶舉行了粉絲見面會。歌謠界考慮到EPEX的演出是偶像組合的單獨演唱會，期待更多的K-POP明星們今後在中國舉行演出。目前防彈少年團（BTS）J-hope和Seventeen等大型K-POP歌手們在澳門等地與中華圈粉絲見面。某演藝企劃公司相關人士表示：“解除限韓令的關鍵在於能否在中國內地獲得1萬個座位以上的大規模演出許可”，“ 從目前情況來看，除北京外，（容納觀眾數在2000席以下的）地方小型演出已陸續獲批，但萬人級大型演出仍有待進壹步觀望。”據香港《南華早報》報道，美國流行歌星凱蒂•佩裏也將於今年11月在中國杭州擁有1.8萬個座位規模的演出場舉行演唱會。此次演出是繼2017年佩裏因穿著反華傾向的衣服而被拒絕入境中國的報道出現後，時隔8年再次上演。史智媛記者、北京=金哲中 常駐記者 4g1@donga.com