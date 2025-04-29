擁有2300萬名用戶但現有卡數只有100萬張…SKT陷入“SIM卡大亂”

SK電訊（SK Telecom）的黑客事件正在演變成史無前例的“SIM卡大亂”。有人指出，SK電信在沒有確保充分庫存的情況下，出臺了免費更換SIM卡對策，這只會助長不安感增大的用戶的不便和混亂。SK電訊從28日上午10點開始，在全國2600多家T世界賣場進行了免費更換SIM卡的服務。雖然從兩個小時前的上午8點開始排起了大隊長龍，但是因為SIM卡數不足而掉轉腳步的顧客層出不窮。公司從當天開始啟動的SIM卡更換在線預約系統也聚集了超過10萬名同時在線者，連接不暢。SK電訊目前擁有的USIM卡只有約100萬張。雖然決定在下個月末之前追加確保500萬張，但是要想達到替換對象人數，還遠遠不夠。據推算，僅SK電訊的用戶就達2300萬名，如果加上使用SK電訊網的廉價手機用戶（187萬名），至少需要2500萬張USIM卡。根據SIM卡庫存確保情況，預計更換工作需要幾個月的時間。SK電訊已經要求其他通信公司拿出剩余的SIM卡庫存。某通信業界相關人士表示：“公司方面正在應對SK電訊的協助要求”，“實際上，像國內第壹大移動通信運營商SK電訊壹樣，擁有SIM卡庫存的通信公司並不多。”趁著SIM卡大亂，部分通信公司代理店發放大規模補助金等，吸引顧客的競爭也白熱化。廣播通信委員會相關人士表示：“正在密切監視市場”，“由於《終端機流通結構改善法》將於7月末廢除，所以如果還存在違反相關規定的問題，將對手機流通店進行調查和檢查。”SK電訊的用戶們還開始了訴訟準備等集體行動。他們指責SK電訊的應對不足，正在進行國會國民同意請願活動。當天下午4點半，有2.5萬多名會員加入了正在準備對此次SIM卡信息泄露事件進行集體訴訟的NAVER社區。張恩智記者、田南赫記者 jej@donga.com