俄軍總參謀長首次承認朝鮮派兵，“爲奪回庫爾斯克提供了相當大的支援”

俄羅斯26日表示，已獲得對烏克蘭軍隊一度佔領的西南部庫爾斯克州全境的控制權。特別是，他公開了在奪回庫爾斯克州的過程中，朝鮮軍隊幫助俄羅斯等朝鮮派兵的事實。俄羅斯政府確認朝鮮派兵事實尚屬首次。有人提出，由於朝俄兩國的軍事合作日益提升，爲迎接5月9日俄羅斯第二次世界大戰戰勝節80週年紀念儀式，朝鮮國務委員長金正恩有可能訪問俄羅斯首都莫斯科。據俄羅斯官方媒體塔斯社等媒體報道，俄軍總參謀長格拉西莫夫當天在與俄羅斯總統普京舉行視頻會議中表示：“庫爾斯克解放作戰已經結束。7.6萬名以上的烏克蘭軍隊死亡或受傷。”格拉西莫夫表示，俄軍解放了烏克蘭最後佔領的庫爾斯克州戈爾日，一再強調“烏克蘭戰敗了”。普京也祝賀稱：“烏克蘭部隊有西方供應的裝備、訓練有素，在庫爾斯克州遭受巨大損失，將對所有戰線產生影響。”格拉西莫夫特別表示，“我想強調參與庫爾斯克解放作戰的朝鮮民主主義人民共和國軍人的作用”，說明了朝鮮軍隊派兵的事實和貢獻。他稱讚道：“朝鮮軍根據兩國間的全面戰略伙伴關係條約，爲擊敗烏軍滲透部隊提供了相當大的支援。他們與俄羅斯軍人並肩作戰，發揮了高度的專業性、耐心、勇氣和英雄心。”俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃27日也提到了朝鮮派兵一事。她說：“朝鮮‘同志們’表現出的團結體現了兩國關係的高同盟水平。我確信兩國關係會持續加強和發展。”她還再次向朝鮮表示感謝：“我們絕對不會忘記朋友們。”不過，烏克蘭軍方否認俄羅斯的主張，稱“雖然情況困難，但仍在庫爾斯克保留陣地”。一直以來，俄羅斯爲奪回庫爾斯克付出了相當大的努力。因此，該地區局勢將對今後由美國主導的烏克蘭戰爭停戰談判產生何種影響也備受關注。目前，美國正在進行斡旋，但表示“如果沒有進展，將撒手不管”，同時向烏克蘭和俄羅斯施壓。崔智善 aurinko@donga.com