美國考慮在群山基地常時部署“對北殺傷鏈”F-35A隱形戰鬥機

據悉，美軍正在研究把對北（朝鮮）殺傷鏈（Kill Chain•先發制人打擊）的核心戰鬥力—第五代隱形戰鬥機F-35A常時部署在群山空軍基地的方案。有分析認為，駐韓美軍擁有的現有第四代戰鬥機F-16將集中部署在京畿烏山空軍基地，F-35A將重新部署在全北群山，以應對來自朝鮮的核武器、導彈威脅，並用作牽制中國的手段。韓國軍方消息人士27日表示：“美軍有將F-35A常時部署在群山空軍基地的構想”，“首先部署壹個飛行大隊（20架），另外還有可能循環部署壹個飛行大隊。”韓美聯合軍演期間，美軍F-35A曾暫時部署在韓半島，但從未以飛行大隊為單位常時部署在駐韓美軍。有分析認為，這與駐韓美軍重新部署戰鬥力不無關系。目前分散部署在群山基地（第8戰鬥飛行團）和烏山基地（第36戰鬥飛行團）的駐韓美軍第7空軍的F-16戰鬥機全部轉移到烏山基地，是不是考慮到了今後將F-35A常時部署在群山基地。此前，第7空軍曾於去年7月宣布，將把群山基地的9架F-16重新部署到烏山基地，創建並試運營擁有31架F-16的第壹個“超級飛行大隊”，並於25日宣布，將把留在群山基地的F-16轉移到烏山基地，創建第二個超級飛行大隊進行試運營。如果10月擁有31架F-16的第二支超級飛行大隊成立，烏山將部署62架F-16，群山基地將不在保留F-16。第7空軍解釋說，即使部署在群山基地的F-16轉移到烏山基地，群山基地也將繼續作為美國空軍的主要訓練及循環部署場所。韓國空軍也正在研究將追加引進的20架F-35A部署在群山基地的方案，因此有人提出，韓美的F-35A有可能在群山基地壹起執行作戰任務。韓國空軍目前擁有39架F-35A，追加引進的20架F-35A將從2027年開始實現戰鬥力化。空軍目前擁有的F-35A全部部署在清州空軍基地。可以隱秘深入敵陣的F-35A被認為是對北殺傷鏈的核心戰鬥力，如果像朝鮮的核武器、導彈發射體系等核心目標出現明顯使用征兆，在使用前就會將其清除。但是，駐韓美軍相關人士就將F-35A部署在群山基地壹事表示：“目前尚未做出決定。”申圭鎭 newjin@donga.com