“朝鮮版宙斯盾”艦5000噸級“崔賢”號下水……金正恩：“接下來是核潛艇”

朝鮮舉行了國務委員長金正恩出席的“朝鮮版宙斯盾”驅逐艦——5000噸級新型多功能驅逐艦的下水儀式。朝鮮之前沒有像樣的驅逐艦，這是第一次出現進行綜合戰鬥的大型驅逐艦。有評價認爲，金正恩暗示該驅逐艦可以搭載裝有核彈頭的導彈，可能會對韓美造成新的核威脅。朝鮮《勞動新聞》26日報道說，新型多功能驅逐艦下水儀式在朝鮮人民革命軍（游擊隊）建軍紀念日25日在南浦造船所舉行。朝鮮3月8日公開了金正恩視察造船廠艦船建造現場的場面和參觀兩艘在建新型驅逐艦的照片，人們推測這是其中一艘。朝鮮將這艘船命名爲“崔賢”號。崔賢是金日成的游擊隊戰友，是勞動黨書記崔龍海的父親。金正因和女兒主愛（音）一起出席下水儀式。金正恩在演講中表示：“這艘驅逐艦的出現開啓了我們海軍武力現代化的突破口。不僅具備對空、對艦、反潛、反彈道導彈能力，還搭載了攻擊手段，即超音速戰略巡航導彈、戰術彈道導彈等可以最大程度強化陸上打擊作戰能力的武裝體系。”如果這一主張屬實，該艦不僅具有抵擋韓美彈道導彈攻擊等各種攻擊的性能，加上朝鮮此前一直主張可以在戰略巡航導彈和戰術彈道導彈上搭載核彈頭，因此也意味着可以進行核攻擊。專家們對朝鮮公開的照片進行分析後也認爲，共識別出艦艇內的垂直髮射裝置74個，可以發射74枚多種導彈。據推測，其中超出一半的40多個用於發射彈道或巡航導彈。金正恩再次強調：“明年也將建造這種級別的戰鬥艦船。”韓國軍方正在關注朝鮮接受俄羅斯技術轉讓，加快建造大型驅逐艦和潛艇的可能性。但是很多人評價說，朝鮮海軍力量仍然落後，無法與韓美海軍力量相比。僅韓國海軍3艘宙斯盾艦世宗大王艦級（7600噸級）的垂直髮射裝置就遠遠超過每艘100枚。戰鬥力比這更強的3艘正祖大王艦（8200噸級）宙斯盾驅逐艦也將從今年底的1號艦開始依次投入實戰。美國海軍的宙斯盾艦性能是世界最強的水平。慶南大學遠東問題研究所教授林乙出分析稱：“（金正恩暗示的）搭載核武器的可能性是對韓美日施加心理和戰略壓力，遠洋作戰通過與中俄的合作，可以影響太平洋的勢力均衡。朝鮮是想展示，在經濟困難的情況下，仍然可以取得軍事成就，來提高居民的團結力。”金正恩還表示：“（加強海軍力量的）第二顆信號彈將是建造核動力潛艇。”朝鮮上個月公開了金正恩視察“核動力戰略導彈潛艇”建造現場的情景。有分析認爲，朝鮮可能是作爲向俄羅斯大規模派兵的代價，獲得了完成核動力潛艇的核心技術。不過，據悉，韓國軍方認爲，朝鮮短期內不可能獲得可以無限潛航、進行突襲核打擊的代表性遊戲改變者核動力潛艇。金正恩提及“中間界線海域”作爲運營“崔賢”號等的海域也備受關注。此前，朝鮮無視西部和東部海域設定的南北海上分界線“北方界線”，同時強調朝鮮單方面宣佈的位於“北方界線”以南的“警界線”的有效性，但提及“中間界線海域”尚屬首次。對此，有人擔心，朝鮮爲了主張另一條海上分界線“中間界線”，不久後可能會在“北方界線”一帶進行挑釁。孫孝周記者、高道藝記者 hjson@donga.com、yeah@donga.com